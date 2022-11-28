Дадаев Салман Кадиявович

28 ноября 2022, 17:00

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Российский государственный деятель, с 31 января 2019 года по 28 ноября 2022 года - мэр города Махачкала

Салман Дадаев, по его же признанию, страдает комплексом отличника и верит в мистику. Любит готовить, Алексея Толстого и Александра Дюма. Хотел быть хирургом, а стал чиновником. В детстве занимался борьбой .

Профессиональную карьеру начал юристом 2-й категории юридического отдела ОАО «Сулагэнерго», еще учась в университете. Затем, до 2004 года, являлся начальником отдела коммерции и ценных бумаг, начальником юридического отдела ОАО «16-й таксомоторный парк».

С июля 2004 года на протяжении шести лет занимал должность ведущего специалиста - юриста управы района Метрогородок города Москвы. В марте 2010 года назначен первым заместителем главы управы района Метрогородок города Москвы по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.

Через два года стал первым заместителем главы управы района Сокольники города Москвы по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Затем, в сентябре 2014 года занял кресло первого заместителя главы управы района Хорошево - Мневники города Москвы по вопросам строительства.

В мае 2017 года возглавил Управу Басманного района города Москвы.

5 декабря 2018 года Глава Республики Дагестан Владимир Васильев объявил о том, что Салман Дадаев «подобран кандидатом» на должность мэра города Махачкала. При этом Васильев выразил надежду, что будущий мэр сможет создать «кусочек Москвы» в дагестанской столице .

31 января 2019 года 41 из 45 депутатов городского собрания Махачкалы проголосовали за назначение Дадаева мэром.

5 февраля Салман Дадаев призвал чиновников помочь ему "навести порядок в этом городе". В числе первоочередных задач он назвал возвращение доверия горожан к власти и искоренение коррупции. По мнению самого Дадаева, залог успеха – в серьезном отношении к работе и помощи местных жителей: «Как правило, именно трудолюбие и полное погружение в проблему дают хороший результат. А вот равнодушие видно сразу, и формальное отношение к делу мне, признаться, не нравится» .

28 ноября Дадаев ушел в отставку. Депутаты прголосавали за принятие отставки мэра со второй попытки, после настойчивой просьбы Дадаева ее принять.

В своей прощальной речи на внеочередном заседании депутатов городского Дадаев сказал, что сожалеет не получилось полностью оправдать доверие горожан, но считает, что что-то у него получилось.

Ранее Салману Дадаеву присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Дагестан» Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов 25 ноября.

Родился 18 июля 1979 года в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана. В детстве занимался спортом. После окончания средней общеобразовательной школы, поступил в Дагестанский государственный университет на юридический факультет, который с отличием окончил в 2002 году. Учился в аспирантуре Московского государственного юридического университета.

Женат, сын.

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