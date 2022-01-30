Пользователи соцсети поспорили о методах расширения тротуаров в Махачкале

30 января 2022, 12:29

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Для удобства пешеходов власти Махачкалы расширили тротуары на проспекте Акушинского, разрушив ступеньки у входов в магазины и салоны, отчиталась мэрия. Часть пользователей Instagram одобрили расширение тротуаров таким способом, их оппоненты сочли демонтаж ступенек необдуманным решением.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года власти Махачкалы отчитались об очистке города от незаконной рекламы после призыва главы Дагестана Сергея Меликова навести порядок в регионе и отказаться от вывесок на латинице на кафе и магазинах.

Сергей Меликов также подверг критике архитектурный облик Махачкалы, в том числе рекламные щиты и вывески торговых объектов. Городские чиновники слишком рьяно отреагировали на призыв Меликова, указали тогда предприниматели. В частности, владельцы магазина New Balance пожаловались, что их "не поставили в известность, содрали рекламные плакаты, вследствие чего были повреждены световые короба". Призыв Меликова заменить вывески на латинице не соответствует законодательству и является вмешательством в частные полномочия собственников, высказал мнение активист "Город наш" Арсен Магомедов. Хаос в наружной рекламе - не первоочередная проблема в республике, указал писатель Саид Ниналалов.

Управление архитектуры и градостроительства мэрии Махачкалы проводит работу по освобождению тротуаров от "незаконно возведенных входных групп" в здания, которые мешают ходить пешеходам, женщинам с колясками и маломобильным гражданам, сообщила поздно вечером 29 января администрация города.

"Сегодня работа проводилась на проспекте Акушинского, на который вы в своих комментариях просили обратить пристальное внимание. Это одна из центральных магистралей города, где всегда большое количество транспорта и интенсивный пассажиропоток. Ранее мы провели работу по избавлению от "визуального мусора" – рекламы, которая закрывала фасады торговых зданий вдоль проспекта. О необходимости самостоятельного устранения нарушений в виде захвата тротуаров владельцы были уведомлены, но за отведённое время входные группы не демонтировали", - говорится в публикации на странице мэрии в Instagram.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого дорожная техника и рабочие демонтируют ступеньки около входов, в частности, в ортопедический салон, стоматологическую клинику, магазин женской и детской одежды.

Сообщение мэрии о демонтаже входных групп размещено также в Instagram-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны 352 тысячи пользователей. К 12.25 мск под публикацией мэрии размещен 41 комментарий, под сообщением в паблике – 184 комментария.

Авторы многих из них одобрили расширение тротуаров. "Всё правильно! В солидных городах лестницы торговых центров находятся внутри зданий", - написал, в частности, andrey05091948.

"Пройдитесь по улицам С. Абубакарова и т д. Реально невозможно пройти по тротуару, либо что-то построено, либо сильнейший уклон к своим воротам", - призвал akhmedov05_osman. "По Толстого с угла М. Гаджиева до ул. Коркмасова невозможно пройти, весь тротуар заняли эти лестницы, гуськом люди должны ходить", - пожаловалась kadieva.zainab.b.

"Как хорошо, что наводят порядок. Неужели мы дождались цивилизации, тротуары для пешеходов, а не для магазинов, пристроек, ступенек, машин", - написал kosmos.151. "Не дай Аллах в этом городе инвалидом стать, вообще нет условий для колясочников, а так хотя бы дорога шире будет и проехать нормально возможно", - поддержал мэрию vremen.no.04.

При этом многие пользователи скептически отозвались о методе расширения тротуаров. "Ломать не строить", - заметила, в частности, olga_vasilenko_05. "Больше проблем нет", - упрекнул чиновников m_gasanov.

"А как людям заходить в помещения, если ступеньки вот так убирать?" - задался вопросом ma.gomed8668. "А без лестниц как быть? С разбегу запрыгивать в магазин?" – написала zarema_stambul.

"Кому мешают лестницы, можно же решить вопрос без ущербов", - указал gaidarovmurad1993. "Лучше бы дороги нормальные сделали в городе", - предложил fai_0412. "Других нету, да, в городе проблем? Ливневки, свет, торчащие как попало провода и столбы, это все не видят, что ли", - написал grm. "Лучше бы дороги делали за эти средства, чем с лестницами воевать", - указал m921ga.

"На самом деле, в чем дело? Там оживлённое движение людей? Или порядок навести решили, причиняя вред владельцам. И так с пандемией все прибыли упали. Много что закрылось. Когда разрешение на строительство давали, не следили как и что и где строят. Упустили! Оставьте уже. Я не из Махачкалы, вообще из села. Но дикость такую видеть неприятно", - написала rizvanova7235.

"Понятно, где узкий тротуар, коляска не проедет, ломают. А где широкий тротуар, зачем ломать? Надо дать ограничение для постройки лестницы. Люди как будут заходить, выходить? Это неудобство для народа", - высказала мнение zoya0155.