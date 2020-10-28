Махачкалинских предпринимателей возмутил демонтаж вывесок после критики Меликова

28 октября 2020, 03:19

Власти Махачкалы начали акцию по очистке города от незаконной рекламы, заявила пресс-служба мэрии. Городские чиновники слишком рьяно отреагировали на призыв врио главы Дагестана Сергея Меликова избавляться от вывесок на иностранном языке, заявили предприниматели и пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", врио главы Дагестана Сергей Меликов призвал местных предпринимателей отказаться от иностранных названий кафе. Пользователи соцсетей поддержали желание нового руководителя навести порядок в регионе. Призыв Меликова заменить вывески на латинице не соответствует законодательству и является вмешательством в частные полномочия собственников, считает активист «Город наш» Арсен Магомедов. Хаос в наружной рекламе - не первоочередная проблема в республике, уверен писатель Саид Ниналалов.

Сергей Меликов также подверг критике архитектурный облик столицы Дагестана, в том числе рекламные щиты и вывески торговых объектов.

Мария Махачкалы объявила о проведении мероприятий по демонтажу незаконной рекламы на центральных улицах. «В рамках исполнения поручений руководства республики и главы Махачкалы Салмана Дадаева начат комплекс мероприятий по демонтажу незаконных рекламных конструкций», - говорится 27 октября в публикации на официальной странице мэрии в Instagram, насчитывающей 76,7 тысяч подписчиков. Отмечается, что демонтаж ведут сотрудники управления торговли, предпринимательства и рекламы Махачкалы при содействии районных администраций.

Вместе с сообщением размещено видео, на котором люди в медицинских масках отрывают от фасадов зданий рекламные вывески, там, куда они достать не могут, добраться помогает автовышка. Специалист управления торговли, предпринимательства и рекламы Заур Малачиев рассказывает о работах на проспекте Акушинского. Он указал, что подобные мероприятия проводились на этой улице в 2019 году - тогда от незаконной рекламы были освобождены фасады торговых центров, расположенных по обе стороны проспекта. Малачиев утверждает, что всем предпринимателям были вручены уведомления с требованием очистить фасады зданий, однако не все они вняли призыву. "Работа будет продолжаться до приведения всех рекламных конструкций и вывесок в нормативное состояние", - говорится в аннотации к видео. По данным на 2.20 мск 28 октября видео посмотрели 1100 раз, пользователи оставили под ним шесть комментариев.

Комментаторы заметили, что активность чиновники мэрии начали проявлять только после выступления Меликова.

"Вы до этого не замечали эту рекламу? Меликов вам пальцем, наверно, указал?" - написал пользователь remont_komputer05.

"Настоящая рабская психология [...] пока Меликов не скажет, сам не видел, что творится в городе?" - согласился пользователь под ником ostap_bender1953.

"Сотрудниками администрации был проведён рейд по улице Толстого", - говорится 26 октября в сообщении на официальной странице магазина New Balance в Instagram, насчитывающей 26,9 тысяч подписчиков. В нем указывается, что "снималась реклама по указанию администрации". "Не поставив нас в известность, содрали рекламные плакаты, в следствие чего были повреждены световые короба [...] мы могли сами устранить свою рекламу без ущерба своему магазину", - написал автор сообщения. В нем также отмечается, что "ответственности за нанесенный ущерб никто не понес".

На странице также опубликовано видео, на котором демонстрируются трещины на двух световых коробах на входе в магазин. По данным на 2.30 мск 28 октября видео посмотрели 13,3 тысячи раз, пользователи оставили под публикацией 137 комментариев.

Пользователей соцсети возмутил такой подход чиновников к решению проблем с вывесками. «Довольно странный метод работы [...] можно встретится с владельцами и ознакомить их с указом, дать им срок на устранение», - написал mallaev.

"На каком основании они срывают рекламу? Это порча имущества [...] Смело в суд подавайте marat_magomedov_006.

"Надо название менять с New Balance на "Нульцевые Валенки"", - сыронизировал berlin_auto_05.

Пользователи посоветовали новому главе Дагестана озаботиться другими актуальными для республики проблемами. "Лучше б он на дороги обратил внимание", - написал moika_dakar.

Ранее, после своего назначения, Сергей Меликов назвал своими приоритетами защиту от коронавируса, укрепление экономики и налаживание обратной связи со всеми слоями общества.

Некоторые предприниматели пожаловались, что чиновники не обошли внимание и вывески на других магазинах. "С нами тоже так обошлись!" - написал пользователь serebro_dagestana.

"У нас тоже самое,только сняли днём и предупредили.А вам надо пожаловаться на ущерб", - прокомментировали kuhni_noku.

Владелец магазина в Махачкале с вывеской на иностранном языке Ахмед рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что считает такие акции «бандитскими». «У меня магазин на оживленной улице, не раз заходили иностранные туристы. Я должен привлекать клиентов. Я плачу налоги, какая разница, как мне называть свою собственность?" - задался он вопросом.

Комментариями мэрии Махачкалы относительно заявления магазина New Balance относительно демонтажа вывесок "Кавказский узел" пока не располагает.