Сергей Меликов обозначил приоритеты на посту врио главы Дагестана

05 октября 2020, 17:21

Временный глава Дагестана Сергей Меликов среди своих приоритетов назвал борьбу с коронавирусом и налаживание обратной связи власти с обществом. Путин отметил чувствительность дагестанцев к несправедливости и хамству со стороны властей, пожелав Меликову, известному своей резкостью, завоевать доверие жителей республики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана и назначил его своим советником. Временным главой республики назначен Сергей Меликов. При этом еще 29 сентября в правительстве региона заявляли, что сообщение анонимных источников о готовящейся отставке Васильева не соответствует действительности.

После назначения Меликов назвал своими приоритетами защиту от коронавируса, укрепление экономики и налаживание обратной связи со всеми слоями общества, сообщило в своем Telegram-канале РИА "Новости".

По словам источников, Меликов в 2017 году уже рассматривался как кандидат на пост главы республики, но тогда он отказался от этой должности. По мнению источника в Росгвардии, федеральные власти считают Меликова подходящей кандидатурой, поскольку он, с одной стороны, имеет лезгинские корни, с другой - родился и вырос за пределами Дагестана - и "национальный кадр", и "резкий человек". "Нужно, конечно, учесть и сегодняшнее его положение и имеющийся опыт работы полпредом", - процитировал 27 сентября слова источника РБК. "Он силовик, хорошо знает регион и пользуется там уважением", — сказал еще один источник издания, близкий к Кремлю.

Путин пожелал Меликову завоевать доверие жителей Дагестана. "Дагестанцы - народ открытый, честный, очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, хамству административному или некорректному поведению со стороны представителей власти. И нужно завоевать их уважение и доверие. Надеюсь, вам это удастся", - говорит президент на видео, опубликованном сегодня в Telegram-канале "Спросите у Расула".

В 2014-2016 годах Сергей Меликов был полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, а потом был назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии. Ранее, с сентября 2011 года, он был командующим объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории СКФО, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Дагестан с большим отрывом лидирует среди регионов юга России по числу умерших от коронавируса (647) и продолжает лидировать по суточному приросту смертей (с 4 по 5 октября скончались пять пациентов). При этом, по данным на 24 июля, еще 1194 местных жителя, которым был поставлен диагноз "внебольничная пневмония". Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности тоже скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Отметим, что Васильев, возглавив Дагестан в октябре 2017 года, назвал своим приоритетом борьбу с коррупцией. Новости о кадровых чистках, которые проводились в республике при Васильеве, собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Кадровые зачистки в Дагестане".