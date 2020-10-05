Васильев покинул пост главы Дагестана

05 октября 2020, 16:22

Путин принял отставку Владимира Васильева и назначил его своим советником.

Президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана. Временным главой республики назначен Сергей Меликов. Сам Васильев займет должность советника главы государства, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Кремля.

Напомним, Владимир Васильев был избран главой Дагестана 9 сентября 2018 года сроком на пять лет. За него проголосовали 77 из 86 депутатов Народного собрания Дагестана. До этого назначения с 3 октября 2017 года Васильев исполнял обязанности главы республики.

Отметим, что 29 сентября в правительстве региона заявили, что сообщение анонимных источников о готовящейся в связи с проблемами со здоровьем у 71-летного Васильева отставке не соответствует действительности. В марте 2019 года также распространялась информация, что Васильев попросил освободить его от должности. В администрации главы Дагестана отказались подтвердить эти сведения.

Васильев, став врио главы Дагестана, назвал своим приоритетом борьбу с коррупцией. Новости о кадровых чистках в республике публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Кадровые зачистки в Дагестане".