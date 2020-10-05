Владимир Васильев. Фото: пресс-служба Полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе - SKFO.gov.ru

05 октября 2020, 16:22

Васильев покинул пост главы Дагестана

Путин принял отставку Владимира Васильева и назначил его своим советником.

Президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана. Временным главой республики назначен Сергей Меликов. Сам Васильев займет должность советника главы государства, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Кремля.

Напомним, Владимир Васильев был избран главой Дагестана 9 сентября 2018 года сроком на пять лет. За него проголосовали 77 из 86 депутатов Народного собрания Дагестана. До этого назначения с 3 октября 2017 года Васильев исполнял обязанности главы республики.

Отметим, что 29 сентября в правительстве региона заявили, что сообщение анонимных источников о готовящейся в связи с проблемами со здоровьем у 71-летного Васильева отставке не соответствует действительности. В марте 2019 года также распространялась информация, что Васильев попросил освободить его от должности. В администрации главы Дагестана отказались подтвердить эти сведения.

Васильев, став врио главы Дагестана, назвал своим приоритетом борьбу с коррупцией. Новости о кадровых чистках в республике публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Васильев анонсировал усиление сбора налогов в Дагестане", "Источники сообщили об отставке главы налоговой службы Дагестана", "Источники рассказали об уголовном деле бывшего советника Абдулатипова".

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