Водители из Кабардино-Балкарии указали на разницу цен на бензин с соседними регионами

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Кабардино-Балкария вошла в десятку регионов России с самым дорогим бензином, заявило агентство "ПромРейтинг". Водители из Кабардино-Балкарии, комментируя данные рейтинга в соцсети, пожаловались, что горючее в республике стоит значительно дороже, чем в соседних регионах.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля жители Кабардино-Балкарии пожаловались на стоимость бензина до 135–150 рублей за литр на отдельных АЗС. 12 августа пользователи соцсети усомнились в скором снижении цен на бензин и указали, что на частных заправках АИ-92 стоил 110–115 рублей, а АИ-95 – 125–130 рублей.

25 августа водители в Нальчике заявили, что ситуация с дефицитом топлива и многочасовыми очередями на АЗС не улучшается. Они рассказали, что на частных заправках стоимость АИ-95 достигала 130 рублей за литр, тогда как на сетевых АЗС бензин продается дешевле, но не всегда имеется в наличии.

По информации аналитического агентства "ПромРейтинг", Кабардино-Балкария заняла седьмое место в топ-10 регионов по самым высоким ценами на бензин. Средняя цена литра бензина, по данным агентства, в республике составляет 100,47 рубля.

Рейтинг средней стоимости бензина в регионах "ПромРейтинг" опубликовал 27 августа на своем сайте.

Результаты исследования 27 августа опубликовал Instagram*-паблик _07_kbr, на который подписаны около 218 тысяч пользователей. На 09.50 мск 29 августа этот пост набрал 123 отметки "Нравится" и 100 комментариев.

Пользователи, позиционирующие себя как водители из Кабардино-Балкарии, отметили, что цены на местных АЗС заметно выше, чем стоимость, которую озвучил "ПромРейтинг". "Протестую! Какие 100? АИ-95 в среднем – 129 ₽", – написал пользователь aemaaa7.

"Сегодня в Чегеме заправлялась: 92 – 129 рублей", – написала pati__696.

"Где в Кабардино-Балкарии цена 100 рублей? 125–130 рублей. Заправляюсь 95-бензином", – отметила ansokova.z.z.

"Приезжаю в Пятигорск, 92-м заправляюсь по 65 рублей. Заезжаю в Кабардино-Балкарию, 92-м заправляюсь по 125 рублей. Как так? " – задался вопросом пользователь rauzat_0726.

"Где в Кабардино-Балкарии бензин 95-й за 100 рублей? Кроме "Роснефти" и "Лукойла", где нужно месяц простоять, чтобы заправить 20 литров", – отметил anton_miloslavskii_.

Напомним, 19 августа водители из Кабардино-Балкарии пожаловались на многочасовые очереди на АЗС и потребовали от властей принять эффективные меры для решения этой проблемы.