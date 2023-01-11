Планы застройки парка в Махачкале возмутили пользователей соцсети

11 января 2023, 12:34

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В парке Ленинского комсомола планируется построить 11-этажную гостиницу, поскольку в Махачкале дефицит комфортабельных отелей, объявил и.о. мэра Ризван Газимагомедов. Парковую зону следует сохранить, а гостиницу можно построить в другом месте, указали пользователи Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года строительство беседок в парке Ленинского комсомола вызвало тревогу махачкалинцев. Вырубка деревьев и строительство беседок в парке недопустимы, указали они и потребовали от властей города прекратить строительство в зеленых зонах. 17 октября прокуратура Махачкалы отменила разрешение на строительство беседок.

Активисты движения "Город наш" назвали также недопустимым строительство в парке частного детского сада, аналогичную позицию заняла прокуратура и вынесла представление мэру Махачкалы, пост которого занимал тогда Салман Дадаев. 28 ноября 2022 года депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Дадаева об отставке, и и.о. мэра стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого.

Администрация Махачкалы 22 декабря 2022 года выдала разрешение на строительство 11-этажной гостиницы в парке Ленинского комсомола, сообщил 10 января "Черновик".

"Согласно проекту, в этой же зоне будет 24 парковочных места. Разрешение выдано на имя Магомедали Багандова. По слухам, администрация периода Салмана Дадаева два года отказывало Багандову в выдаче данного разрешения", - говорится в публикации.

И.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов прокомментировал планы построить гостиницу в парковой зоне. "Нам нечего стесняться или скрывать! Говорил и повторяю: недостаток комфортабельных гостиниц и многоуровневых парковок является одним из самых проблемных вопросов города. И мы будем делать все для его скорейшего решения в рамках требований градостроительного законодательства. В том числе, в случае с современной гостиницей «Уют», которую собственник земельного участка планирует возвести на месте одноименного кафе, располагавшегося в переулке им. Умаханова", - приводит его слова дагестанское издание "Мирмол".

Планами властей построить гостиницу возмутились некоторые пользователи Instagram* в комментариях к публикации об этом, размещенной в паблике "Новости Дагестана". "Какой кошмар, совести нет совсем. Единственный парк в городе им покоя не дает!" – написал, в частности, пользователь apunya_a.

"Больше места нет, где строить, вы видели город с птичьего полёта? Ни хрена зелени нет, единственное место, где осталась зелень, это этот парк", - эмоционально высказался artali_88.

"Пару таких заявлений со стороны этих [чиновников] надо, думаю, уже встать в ряды общественников города, чтобы масса была людей, и разносить их аппетиты и так в хлам застроенном городе", - возмутился skupka_zolota_machachkala.

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