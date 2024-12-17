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18:01, 17 декабря 2024

Махачкалинцы призвали мэрию продумать маршруты для новых автобусов

Автобусы в Махачкале. Фото: https://mkala.ru/news/3444/novye-avtobusy-bolsogo-klassa-postupili-v-maxackalu

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число новых автобусов недостаточно для решения транспортных проблем Махачкалы, но поступившие большие автобусы при правильном выстраивании логистики могут помочь снизить число пробок, считают активисты. В мэрии Махачкалы объяснили срыв графика движения нехваткой водителей.

Как писал "Кавказский узел", власти Махачкалы отчитались о закупке 45 новых автобусов, а горожане, комментируя их сообщение в соцсети, указали на разбитые дороги и несоблюдение водителями графика движения.

Махачкалинцы неоднократно жаловались на проблему с городским общественным транспортом. Они указывали, что салоны автобусов-маршруток и автобусов постоянно переполненные, что водители не соблюдают график движения и часто проезжают мимо остановок. 6 мая текущего года недовольство горожан вызвали планы повысить тариф на проезд в маршрутках.

Активист движения «Город наш» Арсен Магомедов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что закупка новых автобусов является хорошим приобретением для города. Но он отметил, что 45 автобусов на миллионный город - это очень мало, их должно быть не меньше 500-600. 

"Большие автобусы могут спокойно проезжать и по узким улицам. Например, улицу Коркмасова заузили, и никаких проблем для проезда больших автобусов это не создало", - считает Магомедов.

Общественный транспорт должен маленькими маршрутками собирать пассажиров на окраинах, в районах малоэтажного строительства, а затем привозить их в пересадочные центры для пересадки на большие автобусы и троллейбусы

Он добавил, что график общественного транспорта не соблюдается, в основном, из-за пробок. А пробки возникают из-за отсутствия выделенных полос и большого количества дублирующих маршрутов. 

"Общественный транспорт должен маленькими маршрутками собирать пассажиров на окраинах, в районах малоэтажного строительства, а затем привозить их в пересадочные центры для пересадки на большие автобусы и троллейбусы, которые уже идут по плотно застроенным территориям, где много пассажиров", - предлагает Магомедов.

Активист сообщил, что в связи с приобретением партии автобусов у него имеется несколько вопросов к мэрии. 

"В чью собственность поступили эти автобусы: частную или городскую? Как я понял, для них создадут новые линии. Если это так, то разве логично выпускать их на дублирующие маршруты? Если они не дублируются, и маршруты пойдут по новым линиям, то насколько эти линии будут востребованы?", - говорит Магомедов.

Он обратил внимание на проблему общественного транспорта на маршруте между Махачкалой и Каспийском. Здесь жители ежедневно сталкиваются с большими трудностями из-за нехватки маршрутных такси, что приводит к длительному ожиданию на остановках, особенно в часы пик. 

"Проблема усугубляется недостатком водителей и транспорта у частных перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам. Как эффективное решение данной проблемы мы предлагаем рассмотреть возможность запуска электрички между Махачкалой и Каспийском, так как электричка обладает рядом преимуществ перед автобусами малого и среднего класса", - считает Арсен Магомедов.

Касаясь жалоб жителей о плохом состоянии дорог в Махачкале, и необходимости их ремонта, Магомедов сказал, что ремонт дорог в городе - это «палка о двух концах». 

"С одной стороны, ямы на дорогах - это неприемлемо. С другой стороны, из-за того, что в Махачкале не умеют делать безопасными улицы, в том числе, «успокаивая трафик», их ремонт, прокладка нового асфальта делает дороги опасными, так как появляются лихачи. Насколько я знаю, на самом большом проспекте Махачкалы - им. Шамиля, который находится в плохом состоянии, за 2023 и 2024 не погибло ни одного человека.  А на проспекте Акушинского, где состояние дорог получше чем на Шамиля, в 2023 году - четверо погибших, в 2024 – двое", - говорит активист.

Житель Махачкалы Рабадан рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что логистика маршрутов общественного транспорта в городе выстроена не лучшим образом.

"По проспекту Шамиля очень много дублирующих маршрутов, а в других населенных частях города транспорта очень мало, или нет вообще. К примеру, по улице Энгельса в центр города ездил маршрут №13А. Сейчас его убрали, теперь из этой части города приходится ехать с пересадками", - говорит мужчина.

"Большие автобусы ездят только по нескольким маршрутам, по широким улицам. Они удобны, так как вместительны, но их нет в центре города, где много людей не могут вовремя уехать в час пик", - рассказала Мария.

В управлении транспорта, связи и дорожного хозяйства Махачкалы сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что новые автобусы выйдут на маршруты только с началом нового года, это связано с тем, что их нужно поставить на учет в транспортных компаниях, и оснастить всем необходимым, в том числе терминалами для оплаты банковскими картами. Несоблюдение графика на некоторых маршрутах здесь объяснили тем, что транспортные компании, обслуживающие городские маршруты, испытывают нехватку квалифицированных водителей.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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