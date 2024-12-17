Махачкалинцы призвали мэрию продумать маршруты для новых автобусов

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Число новых автобусов недостаточно для решения транспортных проблем Махачкалы, но поступившие большие автобусы при правильном выстраивании логистики могут помочь снизить число пробок, считают активисты. В мэрии Махачкалы объяснили срыв графика движения нехваткой водителей.

Как писал "Кавказский узел", власти Махачкалы отчитались о закупке 45 новых автобусов, а горожане, комментируя их сообщение в соцсети, указали на разбитые дороги и несоблюдение водителями графика движения.

Махачкалинцы неоднократно жаловались на проблему с городским общественным транспортом. Они указывали, что салоны автобусов-маршруток и автобусов постоянно переполненные, что водители не соблюдают график движения и часто проезжают мимо остановок. 6 мая текущего года недовольство горожан вызвали планы повысить тариф на проезд в маршрутках.

Активист движения «Город наш» Арсен Магомедов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что закупка новых автобусов является хорошим приобретением для города. Но он отметил, что 45 автобусов на миллионный город - это очень мало, их должно быть не меньше 500-600.

"Большие автобусы могут спокойно проезжать и по узким улицам. Например, улицу Коркмасова заузили, и никаких проблем для проезда больших автобусов это не создало", - считает Магомедов.

Общественный транспорт должен маленькими маршрутками собирать пассажиров на окраинах, в районах малоэтажного строительства, а затем привозить их в пересадочные центры для пересадки на большие автобусы и троллейбусы

Он добавил, что график общественного транспорта не соблюдается, в основном, из-за пробок. А пробки возникают из-за отсутствия выделенных полос и большого количества дублирующих маршрутов.

"Общественный транспорт должен маленькими маршрутками собирать пассажиров на окраинах, в районах малоэтажного строительства, а затем привозить их в пересадочные центры для пересадки на большие автобусы и троллейбусы, которые уже идут по плотно застроенным территориям, где много пассажиров", - предлагает Магомедов.

Активист сообщил, что в связи с приобретением партии автобусов у него имеется несколько вопросов к мэрии.

"В чью собственность поступили эти автобусы: частную или городскую? Как я понял, для них создадут новые линии. Если это так, то разве логично выпускать их на дублирующие маршруты? Если они не дублируются, и маршруты пойдут по новым линиям, то насколько эти линии будут востребованы?", - говорит Магомедов.

Он обратил внимание на проблему общественного транспорта на маршруте между Махачкалой и Каспийском. Здесь жители ежедневно сталкиваются с большими трудностями из-за нехватки маршрутных такси, что приводит к длительному ожиданию на остановках, особенно в часы пик.

"Проблема усугубляется недостатком водителей и транспорта у частных перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам. Как эффективное решение данной проблемы мы предлагаем рассмотреть возможность запуска электрички между Махачкалой и Каспийском, так как электричка обладает рядом преимуществ перед автобусами малого и среднего класса", - считает Арсен Магомедов.

Касаясь жалоб жителей о плохом состоянии дорог в Махачкале, и необходимости их ремонта, Магомедов сказал, что ремонт дорог в городе - это «палка о двух концах».

"С одной стороны, ямы на дорогах - это неприемлемо. С другой стороны, из-за того, что в Махачкале не умеют делать безопасными улицы, в том числе, «успокаивая трафик», их ремонт, прокладка нового асфальта делает дороги опасными, так как появляются лихачи. Насколько я знаю, на самом большом проспекте Махачкалы - им. Шамиля, который находится в плохом состоянии, за 2023 и 2024 не погибло ни одного человека. А на проспекте Акушинского, где состояние дорог получше чем на Шамиля, в 2023 году - четверо погибших, в 2024 – двое", - говорит активист.

Житель Махачкалы Рабадан рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что логистика маршрутов общественного транспорта в городе выстроена не лучшим образом.

"По проспекту Шамиля очень много дублирующих маршрутов, а в других населенных частях города транспорта очень мало, или нет вообще. К примеру, по улице Энгельса в центр города ездил маршрут №13А. Сейчас его убрали, теперь из этой части города приходится ехать с пересадками", - говорит мужчина.

"Большие автобусы ездят только по нескольким маршрутам, по широким улицам. Они удобны, так как вместительны, но их нет в центре города, где много людей не могут вовремя уехать в час пик", - рассказала Мария.

В управлении транспорта, связи и дорожного хозяйства Махачкалы сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что новые автобусы выйдут на маршруты только с началом нового года, это связано с тем, что их нужно поставить на учет в транспортных компаниях, и оснастить всем необходимым, в том числе терминалами для оплаты банковскими картами. Несоблюдение графика на некоторых маршрутах здесь объяснили тем, что транспортные компании, обслуживающие городские маршруты, испытывают нехватку квалифицированных водителей.

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