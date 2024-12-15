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08:16, 15 декабря 2024

Отчет властей о новых автобусах вызвал скепсис махачкалинцев

Новые автобусы в Махачкале. Кадр из видео на странице мэра города Юсупа Умавова - https://vk.com/wall805246966_1737

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Махачкалы отчитались о закупке 45 новых автобусов, а горожане, комментируя их сообщение в соцсети, указали на разбитые дороги и несоблюдение водителями графика движения.

Как информировал "Кавказский узел", махачкалаинцы неоднократно жаловались на проблему с городским общественным транспортом. Они указывали, что салоны автобусов маршруток и автобусов постоянно переполненные, что водители не соблюдают график движения и часто проезжают мимо остановок. 6 мая текущего года недовольство горожан вызвали планы повысить тариф на проезд в маршрутках.

По словам мэра Махачкалы Юсупа Умавова, в город доставлены 45 новых автобусов – 17 из них марки "Нефаз" и 28 марки "Симаз". С 1 января все автобусы выйдут на маршруты.

Речь идет о маршрутах 66, 67, 106-р, 188-р и 105-р. Автобусы в том числе оснащены Wi-Fi, кондиционерами, терминалами для безналичной оплаты и разъемами для подзарядки телефонов, написал Умавов 12 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Отчет властей Махачкалы о закупе новых автобусов опубликовал в соцсети "ВКонтакте" 12 декабря паблик "Голос Дагестана", на который подписаны более 208 тысяч пользователей. Этот пост на 08.15 мск 15 декабря набрал 107 отметок с реакцией пользователей и 97 комментариев.

"Все это они обязаны делать, а они устраивают шоу, как будто какое-то великое событие совершили для народа", – отметил Слам Браимов.

"Чиновникам конечно же надо "засветиться" на фоне новых автобусов. Как будто они их городу за свой счет купили, а не на остатки собираемых с народа налогов", – заявил Серг Мусаев.

"Улицы в Махачкале узкие, проезды не всегда свободные из-за припаркованных машин. А если ещё зимой и в дожди, то сомнения возникают по поводу удобства пользования. Дороги не всегда есть, нужны средние небольшие автобусы", – написал Alex Kovalsky.

"В Махачкале как раз такого размера транспорта не хватает в час-пик на дорогах. Еще бы дороги сделали бы, тогда бы властям цены бы не было. Транспорт общественный – это хорошо, но дороги тоже бы не помешало бы содержать в порядке", – подчеркнул Валид Шахбазов.

"С нашими дорогами эти автобусы превратятся скоро в металлолом. А так, классно, что они теперь есть, меньше толкотни в автобусах, маршрутках. Хотя вряд ли это изменит ситуацию на дорогах", – считает Marina Abdulaeva.

"С такими дорогами через месяц ходовую надо будет делать", – написал Ali Aliev.

Некоторые пользователи указали, что водители автобусов не соблюдают график движения. "Важен интервал. Пусть хотя бы через каждые 10-15 минут выезжают, а не через 20-25 минут ездят", – указал Лев Львовский.

Другие некоторые комментаторы заявили, что у водителей автобусов в Махачкале плохие условия работы. "Работал три месяца, ушел сложно в Махачкале на автобусе работать, какой бы хороший ни был автобус", – написал Магомед Асабалиев.

Напомним, на проблемы в сфере общественного транспорта Махачкалы ранее неоднократно указывали и сами перевозчики. Так, 1 ноября 2021 года водители маршруток в Махачкале объявили забастовку, потребовав снизить ежедневный план по выручке и вернуть прежнюю стоимость проезда для пассажиров.

Руководство компании приняло решение отстранить от работы бастующих, а махачкалинцы поддержали в соцсети акцию маршрутчиков. Однако забастовка не имела успеха, протестующим не удалось добиться снижения плана по выручке и возврата прежней стоимости проезда для пассажиров.

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Автор: "Кавказский узел"

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