Отмена автобусных маршрутов в Махачкале возмутила пользователей соцсети

03 января 2022, 03:47

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В Махачкале городские автобусы маршрутов 100 и 44А перестали выходить на линии, без работы остались более 60 водителей. Автобусы были более удобными и дешевыми, чем маршрутки, указали пользователей Instagram, раскритиковав отмену этих автобусных маршрутов.

Как сообщал "Кавказский узел", в Махачкале есть проблемы с работой городского транспорта. Так, с 18 октября 2021 года в Махачкале повысили стоимость на проезд в маршрутках до 27 рублей, а 1 ноября 2021 года водители маршруток объявили забастовку, потребовав снизить ежедневный план по выручке и вернуть прежнюю стоимость проезда для пассажиров. Руководство компании приняло решение отстранить от работы бастующих, а махачкалинцы поддержали в Instagram акцию маршрутчиков. Однако забастовка не имела успеха, протестующим не удалось добиться снижения плана по выручке и возврата прежней стоимости проезда для пассажиров, заявил глава профсоюза водителей Исалмагомед Набиев.

В Махачкале перестали ездить городские автобусы под номерами 100 и 44А, они вынуждено простаивают, а водители остались без работы, говорится в сообщении, опубликованном 2 января в Instagram в паблике makhachkala.live (имеет более 200 тысяч подписчиков) и набравшем к 01.10 мск 3 января 43 331 просмотр и 93 комментария. Пользователей соцсети возмутились отменой этих автобусных маршрутов в столице Дагестана.

Осуществляющему пассажирские перевозки в Махачкале предприятию МПАТП-2, по данным руководителя профсоюза Кадима Нухова, была выдана федеральная субсидия в 160 миллионов рублей. "Но средства так и не увидели, а предприятие оказалось в долгах. Арбитражный суд его признал банкротом", - сказано в сообщении. Это стало причиной остановки работы автобусов под номерами 100 и 44А, говорится в сообщении.

"Начинаются новогодние сюрпризы", - написал пользователь vdhnwjtqbrr. "Верните автобусы", - потребовала naida_artr7. "О народе кто думает?" - возмутилась amina_14_06.

Пользователь arabkhanovapatimat потребовал вернуть автобусы на линию: "Вернуть все маршрутки обратно, нам нужен городской транспорт".

"С общественным транспортом бардак, маршруток мало, автобусы перестали ездить . На остановках люди толпами стоят, неужели это никто не видит?" - заявил hadijat123588."Кинули и украли. Вот весь бизнес Дагестана", - заметил sherlakkhoms.

"Если в правительстве есть хоть один человек, кто может решить этот вопрос, то решайте уже! И хватит развлекать и отвлекать народ вашими дронами, делом займитесь", - потребовал sherlakkhoms.

Некоторые комментаторы удивились экономической причиной прекращения работы транспортного предприятия. "Полные автобусы, а деньги куда уходили, тем более они на газе ездили", - написал zima_dekab. "А выделенные 160 миллионов куда исчезли? Никто из правительства этим не заинтересовался? Очень странная история!" - считает dina.ra635.

"Кошмар, и куда эти миллионы пошли - нельзя разобраться?" - спросила patimat10.09.59. "Все всё прекрасно знают, откуда и куда перечислили, дальше куда пошли и т.д. Арбитражный суд, признав банкротом предприятие, фактически узаконил воровство 160 миллионов рублей. Так как, по закону, если предприятие банкрот, деньги списываются, и никто ни за что не отвечает", - ответил ей zalimkhan386.

"Каждый год бардак в системе гортранса, не поймёшь, куда девают субсидии на содержание автобусов и троллейбусов с бюджета Дагестана", - указал rinat_dulatov.

Часть пользователей отметила, что отмена этих маршрутов лишила их недорогих средств передвижения. "Дешевые автобусы и то убрали", - пожаловался shamil_ssd. "Если автобусы убрали с линии, тогда пусть проезд удешевляют до 15 рублей. Это же удар по нашей экономике. Кто будет работать , когда зарплата вся будет уходить на проезд? Есть те, которые с пересадками ездят. А если в семье шесть - восемь человек, то почти весь бюджет семьи уйдёт на дорогу", - написала mamaeva5017.

"Маршрутки по 27 (рублей) делайте банкротом и уберите к черту, а людям дайте бюджетные автобусы!" - потребовал elzi_777.

Другие комментаторы предположили, что на отмену автобусов повлияла недобросовестная конкуренция со стороны владельцев маршруток. "Маршрутчики так не хотели, чтобы они работали. Сейчас, наверно, радуются", - отметил bagamurm. "Очень плохо, самые востребованные маршруты, которые были альтернативой для многих людей, кто не хотел прижиматься в маршрутках, когда коронавирус гуляет. Также слышал, что их давно банкротят, чтоб потом поднять цены на маршрутки", - заявил _agent_makhachkala_.

Некоторые комментаторы пожалели лишившихся работы водителей. "Люди остаются без работы в такое время", - написал mebel_na_zakaz555.

Новость о прекращении работы маршрутов автобусов под номером 100 и 44А была также опубликована в паблике rgvk_tv в Instagram, принадлежащем республиканской государственной вещательной компании "Дагестан" и имеющем более чем 248 тысяч подписчиков. Сообщение набрало к 02.00 мск 3 января 28 106 просмотров и 127 комментариев.

"Остались без работы более 60 водителей. Один из самых удобных для инвалидов колясочников и бюджетных для малоимущих граждан видов транспорта обанкротился", - говорится в размещенном в сообщении ролике телекомпании.

"Видимо, деньги на маршруте хотят поднять до уровня маршрутки", - предположил _oh.nasimov.y_.

"Особенно страдают по ул. Булача, школьники по часами стоят на остановках, потому что 44-е маршрутки полные едут и не останавливаются", - рассказала zoy_1982.

"Машины без пробега столько уничтожили, а запчасти в себе в карманы. А их-то купили за бюджет республики", - возмутился abdullaev7887.

"Эти самый лучший транспорт в городе, надо убрать эти питерские тазики отсюда, выпустить побольше автобусов", - считает gorec40103.