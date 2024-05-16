Апелляционная инстанция отменила штраф волгоградскому политику за интервью "Голосу"*

16 мая 2024, 16:16

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Волгоградский областной суд отправил на повторное рассмотрение административное дело политика Александра Ефимова, которого суд оштрафовал за интервью представителю движения "Голос"*.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Волжском обязал члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова выплатить штраф в 15 тысяч рублей за интервью представителю движения "Голос"*, которое, по мнению стороны обвинения, связано с международной организацией ENEMO**, признанной в России нежелательной, а потому и "Голос"* имеет тот же статус. Политик намерен обжаловать это решение.

Волгоградский областной суд направил на повторное рассмотрение административное дело члена федерального Бюро "Яблока" Александра Ефимова. В апелляционной жалобе политика на решение суда указывалось на отсутствие состава правонарушения и процессуальные ошибки, сообщила сегодня партия "Яблоко" на своем сайте.

Как следует из информации на сайте Волгоградского областного суда, апелляция на решение по делу Ефимова была рассмотрена сегодня

Член совета движения "Голос"* Давид Канкия ранее рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что общественное движение "Голос"* к ENEMO** "никакого отношения не имеет". Он пояснил, что в то время, когда существовала Ассоциация "Голос" (ликвидирована по решению суда в 2016 году, - прим. "Кавказского узла"), она сотрудничала в начале 2010-х годов с ENEMO**. Сейчас "Голос"* является общественным движением, которое не требует государственной регистрации. "В 2021 году, когда ENEMO** было признано в России нежелательной организацией, наше движение заявило, что мы с этой организацией не взаимодействуем. Странно, что ENEMO** была признана нежелательной организацией, так как она не проводила в России наблюдений за выборами. Понятно, что ENEMO** стала для российского правительства формой политического давления на движение "Голос"*", - заявил Давид Канкия.

Александр Ефимов — уроженец города Волжского Волгоградской области. 51 год. В 1994 году получил диплом экономиста в Волгоградском государственном университете. Долгое время работал предпринимателем. В 2011 году вступил в партию "Яблоко". С 2017 по 2020 годы являлся членом Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области IV созыва. С 2019 года — член федерального бюро партии "Яблоко". Спустя два года вошел в состав координационного центра "Гражданский контроль-2021".

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