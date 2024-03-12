Политик из Волжского попросил Генпрокуратуру разъяснить статус движения "Голос"*

12 марта 2024, 16:29

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Суд в Волжском удовлетворил просьбу члена партии "Яблоко" Александра Ефимова, обвиненного в связях с нежелательной организацией, о переносе заседания. Ефимов пояснил, что ждет ответа от Генпрокуратуры на вопрос, является ли движение "Голос"*, интервью которому стало поводом для административного преследования политика, нежелательной организацией.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта 2023 года суд в Волжском оштрафовал члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова, усмотрев в его публикации в соцсети дискредитацию российских вооруженных сил. Сам Александр Ефимов связал свое преследование с проводимой им кампанией против переименования Волгограда в Сталинград. Политик обжаловал решение о штрафе в Волгоградском областном суде, но суд оставил его в силе.

Ефимову вменили в вину "графическое изображение первого листа доклада Мониторинговой комиссии ООН по правам человека на Украине" от 16 января 2023 года, опубликованное в Интернете в открытом доступе. Политик напомнил, что Россия является учредителем, членом Совета безопасности ООН. "Эта информация не несет в себе никакой общественной опасности. И привлечение меня к административной ответственности за ее распространение неадекватно. Оценочных суждений относительно вооруженных сил России в моей публикации не было", - сказал он.

Сегодня в Волжском городском суде Волгоградской области состоялось первое заседание по делу члена федерального Бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова. Правозащитнику и политику было предъявлено обвинение в сотрудничестве с признанной в России нежелательной организацией. Ефимов, по версии обвинения, дал интервью общественному движению "Голос"* на одном из ютьюб-каналов. Обвинение связало движение "Голос"* с нежелательной в России международной организацией ENEMO. В зале суда присутствовали Ефимов с адвокатом Романом Зайцевым, прокурор и пара журналистов. Процесс вела судья Семенова.

"Мой адвокат 7 марта отправил в Генеральную прокуратуру запрос. Наш вопрос — является ли общественное движение "Голос"* нежелательной организацией. Ответ на этот вопрос может дать только Генеральная прокуратура. Ее информация для нас чрезвычайно важна для рассмотрения дела по существу. Ответ из Генпрокуратуры, как показывает практика, приходит обычно быстрее положенного срока в 30 дней. Судья пошла нам навстречу и отложила суд на 22 марта", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Ефимов.

Александр рассказал, что в зале суда он пытался выяснить у сотрудника прокуратуры, в чем может конкретно заключаться «участие» в деятельности нежелательной организации. По словам Ефимова, сотрудник прокуратуры затруднился ответить на его вопрос, так как понятие «участие/не участие» в деятельности подобных организаций оказалось с правовой точки зрения «размытым».

Обвинение основано на акте прокурорской проверки, проведенной старшим помощником городского прокурора Бояринцевым (от 19 февраля 2024 года). Бояринцев усмотрел противоправные действия в интервью, которое Александр Ефимов дал 20 декабря 2023 года по видеоконференцсвязи координатору движения "Голос"* Давиду Канкии. Речь там шла о предстоящих выборах президента России. Сотрудник прокуратуры посчитал, что движение "Голос"* входит в структуру международной неправительственной организации Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами** (ENEMO**), которая внесена в реестр нежелательных организаций в России. Поэтому Бояринцев сделал вывод, что Ефимов нарушил закон, сообщил Ефимов.

Ефимов также рассказал журналисту, что штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему ранее судом за его высказывания, он оплатил сразу же после вынесения решения. Ефимов пытался его оспорить, дошел до суда 4-й инстанции, но подавать прошение в Верховный суд он не стал. "Устал я от этой судебной волокиты", - пояснил корреспонденту Александр.

Адвокат Ефимова Роман Зайцев отметил, что на этом этапе комментарии журналистам давать "рано". "Мы согласуем с моим доверителем вопрос моего общения с журналистами", - сказал корреспонденту адвокат Роман Зайцев.

Судебное заседание по делу Ефимова продлилось около часа. Провокаций и конфликтных ситуаций не было.

Александр Ефимов. Уроженец города Волжского Волгоградской области. 51 год. В 1994 году получил диплом экономиста в Волгоградском государственном университете. Долгое время работал предпринимателем. В 2011 году вступил в партию «Яблоко». С 2017 по 2020 годы являлся членом Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области IV созыва. С 2019 года — член федерального Бюро партии «Яблоко». Спустя два года вошел в состав координационного центра «Гражданский контроль-2021».

Член Совета движения "Голос"* Давид Канкия рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что общественное движение "Голос"* к ENEMO** "никакого отношения не имеет". Он пояснил, что в то время, когда существовала Ассоциация «Голос» (ликвидирована по решению суда в 2016 году - прим. "Кавказского узла"), она сотрудничала в начале 2010-х годов с ENEMO. Сейчас "Голос"* является общественным движением, которое не требует государственной регистрации.

"В 2021 году, когда ENEMO было признано в России нежелательной организацией, наше движение заявило, что мы с этой организацией не взаимодействуем. Странно, что ENEMO было признано нежелательной организацией, так как она не проводила в России наблюдений за выборами. Понятно, что ENEMO** стало для российского правительства формой политического давления на движение "Голос"*", - заявил Давид Канкия.

Канкия отметил, что обвинения против сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, который уже почти полгода находится в СИЗО, "абсурдны и не выдерживают никакой критики", при этом следственные действия по его делу не проводятся, сообщил Давид Канкия.

По его данным, Мельконьянцу "вменяют некие политические действия, которые выразились в выступлении Григория в Центризбиркоме. "Туда он был приглашен руководством центрального избиркома. Там он говорил об улучшении работы избирательной системы в России. Ничего противоправного в его речи не было", - сказал Давид Канкия, выразив надежду, что всуде "дело развалится",.

Ранее сообщалось, что сопредседатель движения «Голос»* Григорий Мельконьянц стал подозреваемым по делу об организации деятельности нежелательной организации (часть 3 статьи 284.1 УК). 17 августа 2023 года у него прошли обыски, затем его допросили в Следкоме Следственные действия проходили еще у 13 человек, они были связаны с организацией «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), которую российские власти признали нежелательной в 2021 году. Представители «Голоса» подчеркивали, что сразу после этого движение перестало сотрудничать с ENEMO**, сообщило 18 августа 2023 года РБК. Мельконьянц остается под арестом до 17 апреля, суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу адвоката по этому поводу, проинформировала 7 февраля Объединенная пресс-служба судов Москвы в своем Telegram-канале.

Юрист Сергей Иващенко отметил, что с 2021 года российские парламентарии приняли поправки в административный и уголовный кодексы. Поправки предусматривают ответственность за ту или иную форму сотрудничества в так называемых нежелательных организациях. "При этом, если ранее уголовная ответственность наступала после трех судебных административных штрафов, то с недавних пор (с 2023 года) отправиться в колонию на срок от одного года до четырех лет можно будет уже повторно нарушив закон после оплаты первого административного штрафа", - пояснил юрист.

Сергей Иващенко отметил, что правительство России выступило за очередное ужесточение ответственности за подобный род правонарушений и преступлений. Проект поправок в административный и уголовный кодексы был внесен в Государственную думу 12 февраля 2024 года. "Если проекты поправок утвердят в Государственной думе, штрафы увеличатся для физических лиц до диапазона от 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Уголовная же ответственность наступит после первой "административки" с последствиями либо в виде крупного штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, либо в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо в виде лишения свободы на срок до четырех лет", - сообщил Сергей Иващенко.

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