Политик из Волгоградской области потребовал в суде отменить штраф за дискредитацию армии

11 мая 2023, 14:44

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Член федерального совета партии "Яблоко" Александр Ефимов обжаловал в Волгоградском областном суде решение о штрафе за дискредитацию армии. По его словам, суд первой инстанции не обратил внимание на отсутствие доказательств его вины, также не была проведена психолого-лингвистическая экспертиза.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волжском оштрафовал члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова, усмотрев в его публикации в соцсети дискредитацию российских вооруженных сил. Сам Александр Ефимов связал свое преследование с проводимой им кампанией против переименования Волгограда в Сталинград и, в частности, с петицией на эту тему. "Сигнал – прекратить деятельность против этой идеи", - заявил он журналистам у суда во время перерыва в заседании.

Сегодня в Волгоградском областном суде рассматривалась жалоба Александра Ефимова на постановление Волжского городского суда от 29 марта 2023 года по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Городской суд назначил Ефимову административный штраф в размере 30 тысяч рублей. 11 апреля Александр подал апелляцию в Волгоградский областной суд.

"Обжалуемое постановление является незаконным. Оно не основано на материалах дела, вынесено с нарушением конституционных прав, поэтому подлежит отмене, а производство по этому делу должно быть прекращено", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Ефимов.

Александр отметил, что были нарушены его права на свободу распространения информации. По словам собеседника, сторона обвинения предоставила городскому суду "графическое изображение первого листа доклада Мониторинговой комиссии ООН по правам человека в Украине (от 16 января 2023 года), которая размещена в открытом доступе - в сети «Интернет". При этом Россия является учредителем, членом Совета Безопасности ООН. Эта информация не несет в себе никакой общественной опасности. И привлечение меня к административной ответственности за ее распространение неадекватно. Оценочных суждений относительно Вооруженных сил России в моей публикации не было", - сказал Ефимов.

Политик указал на несовершенство требований статьи 20.3.3. КоАП РФ. Ее применение, по мнению заявителя, нарушает "право на свободное получение и распространение информации".

Ефимов также отметил, что городской суд нарушил его право на справедливый суд. По его словам, судья Волжского городского суда нарушил принцип равноправия и состязательности сторон. Так, на заседании суда отсутствовал прокурор – "сторону обвинения, по сути, взял на себя суд". "Суд также не учел нарушения, допущенные сотрудниками полиции при составлении протокола и иных материалов дела. Например, мой адвокат Роман Зайцев во время составления протокола подал ходатайство о назначении психолого-лингвистической экспертизы. Полицейский же, составлявший протокол, не стал рассматривать это ходатайство. Суд также сослался на якобы данные мною какие-то письменные объяснения. В то время, как я их не давал, воспользовавшись статьей 51 Конституции России", - рассказал Александр Ефимов.

Судебное заседание по жалобе Ефимова началось с опозданием на полчаса. В зале суда присутствовали заявитель, его защитник Роман Зайцев, слушатель Андрей Ребров, журналисты и сотрудница пресс-службы областного суда Екатерина Вальковская. Председательствовал судья Дмитрий Сукачев.

Ефимов изложил свои доводы суду, заметив, что Волжский городской суд по его делу "проходил в спешке, без исследования материалов дела и состава правонарушения", "с допущениями небрежности". "Я сообщил городскому суду, что для составления протокола меня вызвали сотрудники полиции в отделение в приказном порядке. Долго там (в отделе полиции) пытался разобраться в предоставленных мне скриншотах. Когда попросил показать мне скриншот, который являлся основой обвинения, получил ответ: "Вы его удалили". То есть никаких доказательств моего правонарушения у них не было", - рассказал судье Сукачеву Александр Ефимов.

Адвокат Роман Зайцев настаивал на доводах и аргументах, озвученных его подзащитным. Он обратил внимание суда на нарушение городским судом принципа состязательности сторон, на непринятии участковым полиции, составлявшем протокол, ходатайства о необходимости проведения психолого-лингвистической экспертизы. "Вместо принятия нашего ходатайства участковый, составлявший протокол, вынес рапорт на имя начальника полиции. Экстравагантное решение. Суд это (нарушение) проигнорировал. Суд руководствовался личными убеждениями, а не объективными данными", - сказал на суде Роман Зайцев.

Судья предложил заявителю и его защитнику пригласить на суд сотрудника полиции, составлявшего протокол, чтобы выслушать его доводы. Ефимов и Зайцев высказали свое согласие. Суд был перенесен на 25 мая.

"Мы не уверены в том, что система правосудия в России работает должным образом. Но, тем не менее, то, что судья (областного суда) пришел без заранее заготовленного решения, в отличие от судьи Волжского городского суда, дает нам шанс, что в суде состоится хоть какой-то разговор, что судья предпримет попытку выяснить обстоятельства дела. В случае если это решение (городского суда) устоит, ни один журналист, ни один гражданин не сможет безопасно публиковать материалы международных организаций, в которых председательствует Российская Федерация", - сказал корреспонденту на выходе из суда Александр Ефимов.

Адвокат добавил, что Ефимов не "стремится в чем-то обвинить сотрудника полиции, который составлял протокол". "Мы говорим в первую очередь, что состав административного правонарушения не существует", - коротко заметил Роман Зайцев.

Не связанный с делом Ефимова юрист Сергей Иващенко указал в телефонном разговоре с корреспондентом на "явное нарушение принципа состязательности и равноправия сторон" (предусмотренных статьей 2.9 КоАП РФ) в Волжском городском суде в ходе рассмотрения административных нарушений, допущенных Александром Ефимовым.

"Суд обязан создавать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении подобных дел. Городской же суд Волжского поторопился и таких условий не создал. Хотя понятно, что материалы об административном нарушении должны в первую очередь содержать в себе доказательства совершенного нарушения. Они должны быть получены законно и иметь к этому делу прямое отношение", - сказал юрист.

Судебная практика в России показывает, что в ходе судебных процессов, связанных с толкованием различных утверждений и распространением информации, "судьи в последнее время отказываются привлекать экспертов", - подчеркнул Иващенко."Суды часто выносят решения по своему усмотрению. Но в последнее время с их стороны прослеживается явный обвинительный уклон. По отношению к присутствующим в судах сотрудникам полиции, которые выступают на стороне обвинения, бытует в судейском сообществе мнение: нет основания не доверять полицейским", - сказал Сергей Иващенко.

Справка

Александру Ефимову 50 лет. Женат, имеет дочь. Живет в городе Волжском Волгоградской области. Закончил экономический факультет Волгоградского государственного университета. 12 лет состоит членом партии «Яблоко». Избран однопартийцами руководителем федерального штаба по контролю над выборами и членом федерального Бюро партии «Яблоко». Состоял наблюдателем в Общественной наблюдательной комиссии УФСИН по Волгоградской области.

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Вячеслав Ященко, собкор ИА "Кавказский узел"