Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии

30 марта 2023, 00:58

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Суд в Волжском оштрафовал члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова, усмотрев в его публикации дискредитацию российских вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", с марта 2022 года в России действует ответственность за дискредитацию вооруженных сил, жителей юга страны и республик Северного Кавказа привлекают по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Волжский городской суд Волгоградской области признал Ефимова виновным по статье о дискредитации российских вооруженных сил, назначив ему штраф в 30 тысяч рублей, сообщило 29 марта ИА "Высота 102".

По информации издания, поводом для штрафа послужил пост, опубликованный Ефимовым в одной из соцсетей в начале 2023 года.

Согласно информации в картотеке Волжского горсуда, дело Ефимова было передано судье днем 29 марта. Информация о рассмотрении дела и его результатах по состоянию на 00.43 мск сегодня на сайте суда отсутствует.

Сам Александр Ефимов связал свое преследование с проводимой им кампанией против Волгограда в Сталинград и, в частности, с петицией на эту тему. "Сигнал – прекратить деятельность против этой идеи", - заявил он журналистам у суда во время перерыва в заседании.

Александр Ефимов - член федерального бюро "Яблока" и бюро регсовета Волгоградского регионального отделения партии, руководитель ее местного отделения в Волжском. Известен как последовательный противник сталинизации в Волгограде: комментируя "Кавказскому узлу" появление в городе бюста Сталина, Ефимов указывал, что этот процесс "знаменует собой возврат к репрессивным практикам, к практикам террора, к политическим преследованиям".

Петицию "Не допустим переименования Волгограда в Сталинград" Ефимов опубликовал на платформе Change.org в декабре, по состоянию на 0.50 мск сегодня ее подписали 2516 человек.

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