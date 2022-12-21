Петиция против переименования Волгограда набрала более 1400 подписей

21 декабря 2022, 15:58

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Более 1400 подписей собрала за четыре дня петиция против возвращения Волгограду имени Сталинград. Петиция связана с тем, что областные власти занялись изучением общественного мнения о переименовании города, пояснил сегодня автор обращения.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря состоялось первое заседание совета по изучению общественного мнения по возвращению Волгограду имени Сталинград. Его участники обсудили идею переименования города, сообщили областные власти. В регионе есть гораздо более насущные проблемы, чем переименование областного центра, указали пользователи соцсети.

19 ноября волгоградские ветераны в годовщину начала Сталинградской битвы предложили губернатору Андрею Бочарову переименовать Волгоград в Сталинград. Глава региона отказался выполнить просьбу ветеранов до изучения мнения жителей области.

Член федерального бюро партии "Яблоко" Александр Ефимов опубликовал петицию против переименования Волгограда, за несколько дней ее подписали около 1,5 тысячи человек. Александр Ефимов назвал это число "довольно весомым", так как "сегодня в России многие не верят в результативность подобных инструментов, а некоторые просто боятся подписывать", сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

По словам Ефимова, идея переименовать город в Сталинград звучит давно, но конкретные шаги местные власти предприняли впервые. "А как власть "изучает" и подстраивает под свои задачи общественное мнение, хорошо известно. Поэтому я решил показать, что сотни жителей Волгограда и Волжского против переименования", - приводит его слова издание.

Петиция, созданная Ефимовым, размещена на платформе Change.org и озаглавлена "Не допустим переименования Волгограда в Сталинград". Точная дата публикации петиции на сайте не указано, там отмечено, что она создана "4 дня назад", а "2 дня назад" число подписей под ней достигло 1000. По состоянию на 15.50 мск, петиция набрала 1470 подписей.

"В течение последнего года всё настойчивее звучат призывы наследников большевистских палачей вернуть городу-герою Волгоград имя Сталина, имя человека, который лично ответственен за чудовищные преступления против своего народа.

Миллионы людей погибли, получили длительные сроки заключения, были сосланы, депортированы, лишены гражданских прав, а массовые аресты, пытки, практически бессудные убийства и немотивированные приговоры (в том числе, к высшей мере наказания) стали не исключением, а правилом", - указал в петиции Александр Ефимов.

По его мнению, переименование Волгограда в Сталинград – "прямое оправдание сталинских преступлений". "И оскорбление памяти миллионов погибших в Великой Отечественной войне и миллионов жертв сталинских репрессий. Мы категорически против такого переименования. Воскрешение культа личности кровавого диктатора недопустимо", - говорится в тексте петиции.

Напомним, в августе активисты "Союза русского народа" потребовали от властей переименовать Волгоград в Сталинград и установить памятник Сталину. Пользователи соцсети "ВКонтакте" раскритиковали эту инициативу. Историки также не поддержали эту идею.

Волгоградские инициативы по возвращению образа Иосифа Сталина служат для продвижения определенной политики, но не находят массовой поддержки в обществе, указали в сентябре 2022 года краеведы Валерий Котельников и Роман Шкода. Политолог Виктор Коган-Ясный тогда же назвал возвращение образов Сталина в Волгограде "проявлением дремучих невежественных установок части общества и взглядов значительной части бюрократии". По его мнению, большинство жителей Волгоградской области такие инициативы не поддерживает. "Если бы волгоградцы не были критичны к этому [образу Сталина], то это [переименование Волгограда в Сталинград] давно было бы сделано", - сказал он.

В июле 2022 года в Волгограде появились билборды "Ни шагу назад". Председатель горсовета ветеранов Александр Струков пояснил, что это произошло по инициативе местных ветеранов к 80-летию Сталинградской битвы после того, как барельеф с этим приказом Сталина был установлен в администрации области. Размещение приказов Сталина несвоевременно и неуместно, отметил политолог Александр Сайгин.

Мнение о том, что приказ №227 переломил ход войны - одно из заблуждений о роли Сталина в Великой Отечественной войне, считает историк Борис Соколов. "Сталин надеялся, что под угрозой расстрелов и штрафбатов красноармейцы будут сражаться упорнее и нанесут больше урона врагу. В действительности порой выходило наоборот. Опасаясь репрессий, командиры всех уровней порой запаздывали с отходом, а это вело только к дополнительным потерям", - приводится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" цитата из книги Соколова "Мифическая война. Миражи второй мировой".

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