Бочаров отклонил просьбу ветеранов переименовать Волгоград в Сталинград

19 ноября 2022, 17:47

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Волгоградские ветераны в годовщину начала Сталинградской битвы предложили губернатору Андрею Бочарову переименовать Волгоград в Сталинград. Глава региона отказался выполнить просьбу ветеранов до изучения мнения жителей области.

Как писал "Кавказский узел", в августе активисты "Союза русского народа" потребовали от властей переименовать Волгоград в Сталинград и установить памятник Сталину. Комментаторы в соцсети "ВКонтакте" раскритиковали эту инициативу, указав на более насущные проблемы в городе, в том числе с парками и работой предприятий. Историки также не поддержали эту идею.

Волгоградские ветераны обратились к губернатору Андрею Бочарову с предложением вернуть городу "историческое название" Сталинград, сообщает сегодня пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Считаем, что именно сейчас настало время в память о защитниках непокорённого города восстановить историческую справедливость и вернут городу-герою имя «Сталинград». Андрей Иванович, обращаемся к вам, как к высшему должностному лицу региона с предложением рассмотреть возможность возвращения нашему героическому городу названия «Сталинград»", - приводятся в публикации на сайте администрации слова председателя горсовета ветеранов Александра Струкова.

Губернатор в ответ напомнил, что уже обсуждал с ветеранами этот вопрос. "Вы знаете мою позицию. Я её не скрывал и менять не буду: переименование, возвращение имени любого населённого пункта должно происходить на основе мнения населения. Любые другие шаги неправильные", - сказал Андрей Бочаров.

Глава региона предложил подумать о создании общественного совета по предварительному изучению общественного мнения о возвращении городу названия «Сталинград».

В этот совет Бочаров предложил включить "представителей ветеранского сообщества, ведущих политических сил, общественных объединений Волгоградской области". "Только по итогам предварительного изучения общественного мнения, публичного и прозрачного обнародования результатов, будет приниматься решение о вынесении вопроса на референдум", - говорится в сообщении администрации.

Сегодня в Волгоградской области отмечается 80-летие контрнаступления под Сталинградом, говорится в более ранней публикации на сайте областной администрации. "Сегодня в муниципальных образованиях Волгоградской области проводятся десятки мероприятий, посвящённых 80-летию контрнаступления под Сталинградом, — памятные митинги, патриотические акции и флешмобы, выставки, викторины, спортивные соревнования, Уроки Мужества и Уроки Победы. В них принимают участие ветераны, молодёжь, представители органов власти, общественных и национальных объединений", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2014 года Владимир Путин не исключил, что Волгограду может быть возвращено название Сталинград, и предложил решить этот вопрос на референдуме. 30 августа 2021 года министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с ветеранами в Волгограде заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи преследуют цель политически ослабить Россию.

Волгоградские инициативы по возвращению образа Иосифа Сталина служат для продвижения определенной политики, но не находят массовой поддержки в обществе, указали в сентябре 2022 года краеведы Валерий Котельников и Роман Шкода.

Политолог Виктор Коган-Ясный тогда же назвал возвращение образов Сталина в Волгограде «проявлением дремучих невежественных установок части общества и взглядов значительной части бюрократии». По его мнению, большинство жителей Волгоградской области такие инициативы не поддерживает. "Если бы волгоградцы не были критичны к этому [образу Сталина], то это [переименование Волгограда в Сталинград] давно было бы сделано", - сказал Коган-Ясный.

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