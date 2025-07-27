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13:56, 27 июля 2025

Шесть поездов задерживаются после атаки дронов в Волгоградской области

Пассажирский поезд. Фото: РЖД https://t.me/telerzd/6741

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поезда, перевозящие пассажиров в Краснодарский край и обратно, задержаны в пути в связи с атакой беспилотников и обрывом электросети на станции в Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", на станции Жутово в Октябрьском районе Волгоградской области сегодня в результате атаки беспилотников была повреждена контактная сеть железной дороги. Это привело к задержкам поездов, заявила транспортная прокуратура, не сообщив подробностей.

Минувшей ночью были уничтожены девять беспилотников в Волгоградской области и девять в Ростовской. В Ростовской области атаки были зафиксированы в Каменске-Шахтинском и Волгодонске, а также в Каменском и Белокалитвинском районах. В Каменске-Шахтинском повреждена крыша дома, в хуторе Лесной Каменского района - два автомобиля.

В связи с "падением обломков БПЛА" на станции Жутово в Волгоградской области задержаны шесть пассажирских поездов: №452 Адлер - Ижевск (более 2 часов), № 524 Адлер-Екатеринбург (более 2 часов), №531 Киров-Адлер (более 3 часов), №358 Имеретинской Курорт-Уфа (более 1,5 часов), №254 Новороссийск-Уфа (более 1 часа) и №252 Новороссийск-Уфа (более 1 часа), сообщила в своем телеграм-канале Приволжская железная дорога.

"Пассажирские поезда №509 Казань - Новороссийск и №532 Адлер - Киров отправлены с задержкой по своим маршрутам. Возможна задержка еще 3 поездов", - говорится в публикации.

Пассажиры задержанных поездов обеспечиваются водой, а при задержках более четырех часов — питанием, подчеркнул перевозчик. "Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС. РЖД предпринимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 июля в результате атаки беспилотников загорелось здание железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области. Это привело к нарушению графика движения и задержкам более 50 пассажирских поездов.

Аналогичный инцидент произошел 19 июля на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области. Там также было остановлено движение поездов. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении. Часть поездов стояла в поле, пассажиры пожаловались, что не обеспечены водой или сухими пайками.

На следующий день, 20 июля, из-за этого инцидента 132 пассажирских поезда были задержаны на сроки от получаса до 15 часов, также было изменено расписание 10 поездов.

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Автор: "Кавказский узел"

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