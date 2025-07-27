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11:56, 27 июля 2025

Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Кемайкин и Дмитрий Шушпанов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1263 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1261 бойца из Волгоградской области.

Российские военные. Скриншот фото Минобороны России от 19.07.25, https://t.me/mod_russia/54816?single.
20:53 19.07.2025
Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России
Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Сергей Кемайкин, сообщила 23 июля в своем телеграм-канале администрация Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района.

Ранее, 21 июля, администрация сообщила, что в поселении прошло прощание с Дмитрием Шушпановым, убитым в военной операции. Подробности биографии и гибели бойцов в публикациях не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1263 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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