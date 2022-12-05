Пользователи соцсети скептически оценили идею переименования Волгограда

05 декабря 2022, 22:51

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В Волгоградской области есть гораздо более насущные проблемы, чем переименование областного центра в Сталинград, указали пользователи соцсети. Комментируя слова губернатора о необходимости изучения общественного мнения по этому поводу, они напомнили, что большинство жителей региона на референдуме высказались за волгоградское время, однако власти нашли способ вернуться к московскому времени.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября волгоградские ветераны в годовщину начала Сталинградской битвы предложили губернатору Андрею Бочарову переименовать Волгоград в Сталинград. Глава региона отказался выполнить просьбу ветеранов до изучения мнения жителей области.

В августе активисты "Союза русского народа" потребовали от властей переименовать Волгоград в Сталинград и установить памятник Сталину. Комментаторы в соцсети "ВКонтакте" раскритиковали эту инициативу, указав на более насущные проблемы в городе, в том числе с парками и работой предприятий. Историки также не поддержали эту идею.

Сегодня состоялось первое заседание совета по изучению общественного мнения по возвращению Волгограду имени Сталинград обсудили идею переименования города, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе встречи заявил, что необходимо "качественно, всесторонне провести предварительное изучение общественного мнения жителей Волгоградской области". "Решение о переименовании должно приниматься только на основании позиции жителей", - приводятся слова Бочарова в публикации на сайте администрации.

Отчет о заседании, опубликованный сегодня в Instagram*-паблике "Блокнот Волгоград", у которого насчитывается 181 тысяча подписчиков, набрал к 22.10 мск 63 отметки "нравится" и 21 комментарий.

Большинство пользователей усомнились в необходимости переименования города. "Больше проблем нет? Перевешивание табличек не прибавит патриотизма, только даст возможность добавить плюсиков в карьере, тем кто активно рекомендует это переименование", - написала n.a.vasileva870. "Зачем всё это делать? Думаю, у нас есть куда потратить деньги, не малые кстати. В области дорог нету, а оправдание одно, на ремонт денег нет!" - отметила na.taliia9962. "Что за бред? Зачем? Деньги некуда девать?" - возмутилась natali_avto34. "Не только из бюджета, с народа деньги будут тянуть. Представьте, сколько документов нужно переделать, за всё госпошлину заплатить, за каждый бланк заплатить", - ответила ей anyutadolce.

В 2018 году в Волгоградской области проводился референдум о смене часового пояса. По его итогам регион вышел из одного с Москвой часового пояса UTC+3 и был включен в часовой пояс UTC+4. Перевод стрелок на час вперед одобрило тогда более 58% участников регионального референдума. Однако областная дума в дни общероссийского голосования летом 2020 года настояла на проведении опроса, 65% участников которого высказались за возвращение к московскому времени. В конце 2020 года Волгоградская область вернулась в один с Москвой часовой пояс. Активисты оспаривают это решение в судах. В апреле 2021 года сторонники волгоградского времени добились от областной думы согласия провести очередной референдум по изменению часового пояса в регионе, но затем облизбирком забраковал собранные активистами подписи.

Часть пользователей напомнила о референдуме по поводу изменения часового пояса в Волгоградской области. "Я уверена, что большинство проголосует за Волгоград! Но вот как решится вопрос у государства - это уже другая сторона медали. Хотелось бы честности по отношению к населению этого города. Это как с московским временем: "Мы подумали и я решил"", - отметила ekaterina__tkachenko. "А почему не Царицын? Больше нет способа деньги из бюджета расходовать! Все идеи закончились! Опять, как и со временем, бумажки-опросники и хоп) единогласно", - добавила marusy_k.

Напомним, в июне 2014 года Владимир Путин не исключил, что Волгограду может быть возвращено название "Сталинград", и предложил решить этот вопрос на референдуме. 30 августа 2021 года министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с ветеранами в Волгограде заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи преследуют цель политически ослабить Россию.

Волгоградские инициативы по возвращению образа Иосифа Сталина служат для продвижения определенной политики, но не находят массовой поддержки в обществе, указали в сентябре 2022 года краеведы Валерий Котельников и Роман Шкода.

Политолог Виктор Коган-Ясный тогда же назвал возвращение образов Сталина в Волгограде "проявлением дремучих невежественных установок части общества и взглядов значительной части бюрократии". По его мнению, большинство жителей Волгоградской области такие инициативы не поддерживает. "Если бы волгоградцы не были критичны к этому [образу Сталина], то это [переименование Волгограда в Сталинград] давно было бы сделано", - сказал Коган-Ясный.

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