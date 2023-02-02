Волгоградцев не смутило соседство бюста Сталина с мемориалом жертвам репрессий

02 февраля 2023, 00:10

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Ораторы превозносили роль Сталина в победе и называли горожан "сталинградцами" в ста метрах от памятника жертвам политических репрессий, с которым теперь соседствует бюст вождя. Часть опрошенных "Кавказским узлом" волгоградцев сочла это восстановлением исторической памяти.

Как писал "Кавказский узел", бюсты Сталина, Жукова и Василевского открыты 1 февраля в Волгограде по случаю празднования 80-летия Сталинградской битвы. Против переименования Волгограда в Сталинград выступают 67% горожан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

19 ноября 2022 года волгоградские ветераны предложили губернатору Андрею Бочарову переименовать Волгоград в Сталинград. Глава региона отказался выполнить просьбу ветеранов до изучения мнения жителей области. 5 декабря 2022 года состоялось первое заседание совета по изучению общественного мнения по возвращению Волгограду имени Сталинград. В регионе есть гораздо более насущные проблемы, чем переименование областного центра, указали пользователи соцсети. После этого в сети была опубликована петиция против возвращения Волгограду имени Сталинград, за четыре дня с момента публикации, к 21 декабря 2022 года, она собрала более 1400 подписей, к 00.10 мск 2 февраля под ней подписались 2211 человек. К 80-летию Сталинградской битвы мэрия города временно установила на въездах в Волгоград таблички "Сталинград". На празднование окончания Сталинградской битвы в Волгоград приедет президент России, тема переименования города в Кремле не обсуждалась, заявил 31 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Бюсты трех военачальников – генералиссимуса Иосифа Сталина и маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Александра Василевского, установлены в ста метрах от монумента памяти жертв политических репрессий "Уходящие в небо". Бюсты выполнены из бронзового литья и размещены на гранитных постаментах. Автор памятников – заслуженный художник России, скульптор Сергей Щербаков, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на церемонии открытия.

По словам ораторов, Жуков, Сталин и Василевский сыграли важную роль в разгроме войск Вермахта и сателлитов фашистской Германии в ходе Сталинградской битвы. По данным одного из организаторов мероприятия (сотрудника областной думы, который не представился), в акции памяти приняло участие более 1200 человек. Цветы к бюстам военачальников возложили чиновники областной и городской администраций, депутаты всех уровней, члены ветеранских и патриотических организаций, сотрудники Росгвардии и полиции, военнослужащие и простые горожане. К памятникам участники акции проходили поочередно. Один из организаторов руководил процессом возложения цветов, не допуская беспорядка. Военнослужащие и ветераны отдавали честь бюсту Сталина.

Рота почетного караула стояла за спинами митингующих. Вход на площадку был огорожен временным ограждением. Работали два прохода с арками металлоискателей. По улицам Советской и Чуйкова, прилегающих к музею-панораме "Сталинградская битва", движение транспорта было ограниченно – пускали только автомобили, владельцы которых могли доказать, что живут в этом микрорайоне. У ограждения дежурила машина скорой помощи.

Горожане рассказали о своем отношении к Сталину

Во время акции памяти пожилая женщина целовала гранитный постамент с бюстом Сталина и крестилась. Корреспондент "Кавказского узла" спросил женщину, почему она крестится, ведь Сталин был атеистом. "Все под Богом ходим. И Сталин ходил", - ответила пенсионерка.

"Наконец-то, в наш город вернулся образ Сталина. 60 лет его значение в истории мира принижалось и затушевывалось. Плодились мифы и откровенное вранье. Его оскорбляли. Этот человек сыграл важную роль и в победе в Сталинградской битве и вообще в победе над фашизмом", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции памяти, офицер в отставке Андрей Сизов.

Войну выиграл не лично Сталин, а "партия в целом, советское правительство, наша героическая армия, ее талантливые полководцы и доблестные воины, весь советский народ - вот кто обеспечил победу в Великой Отечественной войне", - объявил первый секретарь ЦК Никита Хрущев на историческом закрытом заседании XX съезда КПСС 25 февраля 1956 года. В открытом письме 25-ти деятелей советской науки, литературы и искусства (1966 год) выражено мнение об ответственности Сталина за неготовность к войне. Часть ветеранов придерживается мнения, что победа состоялась не благодаря, а вопреки Сталину, говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Сизов назвал открытие бюста Иосифа Сталина "актом исторической и гуманитарной справедливости". На вопрос корреспондента, как он оценивает роль Сталина в организации массовых политических репрессий в стране, бывший офицер кратко заметил, что "масштабы этих репрессий изрядно преувеличены".

Студент колледжа Сергей Попов поддержал установку бюста Сталина. "Я рад, что в нашем городе появился памятник Сталину. Знаю, что его портрет висит в планетарии. Больше нигде его образа в городе нет. Как бы мы ни оценивали его деятельность на посту руководителя СССР, положительного в его работе было значительно больше, чем отрицательного", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

<> По его словам, "раньше пытались вымарать Сталина из истории страны". "Теперь он возвращается в нашу историю и в наш город. И это правильно", - отметил студент.

Массовые репрессии оправданны, потому что во времена правления Сталина "нельзя было по-иному", считает домработница, мать троих детей Валентина Пономарева. "Да, Сталин был тираном. Да, во время его правления народ стонал. Но в то время нельзя было по-иному. Страна была окружена врагами. Врагов много было и внутри страны. Не будь его жестокой коллективизации, не было бы и индустриализации. А без промышленности Гитлер бы нас в рабов превратил", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Студент Александр Ребров напомнил о массовых репрессиях. "Волгоградскую область затронули очень широкие репрессии. И сейчас на самом деле это очень не нужно, очень некстати и только подчеркивает путь, который выбрала Россия на эту архаизацию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Бобровников, который с 1993 по 2010 годы занимал должность зампредседателя Волгоградской областной Ассоциации жертв политических репрессий, сказал, что все это время члены Ассоциации проводили работу по реабилитации граждан, но лишь к 2016 году процесс реабилитации был закончен.

Активисты Волгоградской областной Ассоциации жертв политических репрессий восстановили имена 250 тысяч репрессированных земляков, процесс реабилитации был завершен лишь к 2016 году.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения горожан.

Появление бюста Сталина стало еще одной вехой процесса сталинизации в Волгограде

Журналист и писатель Владимир Лукашук рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что родился в Сталинграде. Но к идее переименования города он относится "неоднозначно". "В Сталинграде погибли сотни тысяч жителей. И произошло это по вине некоторых руководителей сталинской эпохи. Это видно из документов. Тень того, кто стоит за этим, она так и витает. Переименование города будет иметь далеко идущие последствия. Большинство волгоградцев против этого переименования. И я с ними согласен. Может, нам и страну тогда переименовать в СССР? Будет ли нам жить легче от переименования?" - спросил Лукашук.

По его мнению, о мужестве защитников Сталинграда нужно говорить в школах. "Кто мешал нашим чиновникам и инициаторам переименования города поднимать патриотизм в школах? Весь вопрос в образовании, но не в переименовании", - отметил он.

По поводу установки бюста Сталина в ряду военачальников, принимавших непосредственное участие в планировании боевых действий на Сталинградском фронте (Жуков и Василевский), Лукашук высказал свое недоумение. "Какое Сталин к этому имеет отношение? Но это мое частное мнение. Ну, пусть он [бюст Сталина] стоит там в тенечке. Главное, чтобы монумент Сталину не поставили на Волгодонском канале рядом с Лениным. Это уже будет серьезно", - заявил Владимир Лукашук.

Власти Волгограда сделали неоднозначный выбор, установив бюсты Сталина и двух военачальников, подчеркнул политолог Александр Сайгин. "Удивительно, что открыли бюсты Сталину, Жукову и Василевскому. Но до сих пор в городе нет ни одного памятника Родимцеву [командующему 13-й гвардейской стрелковой дивизии] или Шумилову [командующий 64-й армией]. Хотя они внесли если не больший, то сопоставимый вклад в победу в Сталинградской битве", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Сайгин считает, что в кампании сталинизации, проходящей в Волгограде в последнее время, наблюдаются "попытки какой-то определенной группы, причем не местных персон", активизировать этот пропагандистский процесс. "Не вижу тут ничего удивительного. Но печально, что нет тех, кто бы занимался сохранением исторической памяти. Есть образ, наполненный мифами, а с памятью стало хуже. Открыли эти бюсты, а спуск к набережной не починили. И аэратор, который важен для сохранения музея-панорамы, уже никогда не сделают. Памятники сейчас нужнее. Но для кого – непонятно", – сказал Александр Сайгин.

Председатель волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников назвал идею переименования Волгограда в Сталинград "безумной идеей". "Мы потеряем символ "Сталинград". После того как появятся в прессе сообщения о сталинградских полицейских, которые проводят рейды по сталинградским борделям, когда там будут мелькать такие заголовки, как "Депрессивный Сталинградский регион" – вся святость этого места пропадет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил о масштабных политических репрессиях в СССР. "Оценку деятельности Сталина дал ХХ съезд КПСС, и я с нею согласен. У нас в стране нет семьи, которая бы не пострадала от массовых политических репрессий. Мой дед был репрессирован как японо-польский шпион. Где Япония и где Польша. Абсурд. 10 лет Колымы. Вернулся на родину. Моя мама впервые увидела отца, когда ей было 10 лет. Как я могу относиться к Сталину, зная о том, что происходило и со страной, и с моей семьей в годы его правления. Сталин не то имя, на которое нужно равняться. Кому-то хочется вернуть прошлое, но прошлое вернуть нельзя", - сказал собеседник.

Валерий Котельников рассказал, что завершена реализация проекта "Связь поколений, как основа непрерывности истории культуры", на который ему был выделен федеральный грант. За год обследовал 612 объектов культурного наследия - братских могил-захоронений советских воинов и граждан, погибших во время Сталинградской битвы. На каждой такой могиле Валерий установил информационные конструкции с QR-кодами, которые ведут на персональную страницу объекта культурного наследия.

"Мы оцифровали их все. Ни в одном регионе такого нет. И что вы думаете? Меня не пригласили ни на одно мероприятие, посвященное победе в Сталинградской битве. Это говорит о том, что я на правильном пути. То, что я делаю – это интересно каналу "Культура", с которым я провел вчера весь день. Это интересно федералам, которые финансировали мой проект. Но это не интересно на местном уровне", – отметил Валерий Котельников.

Процесс сталинизации в Волгограде "символизирует возврат в прошлое", заявил член федерального бюро партии "Яблоко" Александр Ефимов. "Это откат страны, откат общества на столетие назад. Он знаменует собой возврат к репрессивным практикам, к практикам террора, к политическим преследованиям", – сказал политик корреспонденту "Кавказского узла".

За 2022 год в Волгограде появились плакаты и барельефы со словами из приказа Сталина, власти объясняют их установку годовщиной со дня окончания Сталинградской битвы и просьбами ветеранов. Так, в июле 2022 года в Волгограде появились билборды "Ни шагу назад". Председатель горсовета ветеранов Александр Струков пояснил, что это произошло по инициативе местных ветеранов к 80-летию Сталинградской битвы после того, как барельеф с этим приказом Сталина был установлен в администрации области. Размещение приказов Сталина несвоевременно и неуместно, отметил политолог Александр Сайгин.

По его мнению, современное российское государство "присваивает себе подвиг народа" и передает все лавры победы в Великой Отечественной войне Сталину. "Этому человеку сейчас присваивают какую-то роль в победе. Хотя то, что немцы оказались в Сталинграде, свидетельствует о катастрофичности всех принятых им решений. К началу битвы в Сталинграде находилось около 750 тысяч мирных жителей и беженцев. Но приказ об эвакуации был принят спустя два дня после массированной бомбардировки города, когда только за день погибло более 40 тысяч человек. Чья это вина? Все идет к тому, что имя Сталина может быть возвращено городу. Это страшно", – заявил Александр.

В современном российском обществе есть определенная группа населения, "которая поддерживает власть, сталинские практики", подчеркнул Ефимов. "И сейчас есть попытка ее [эту группу] консолидировать и использовать в текущих событиях, милитаризировать и сделать ее ресурсом для политики. Государством делается ставка на когда-то маргинальную агрессивную часть общества. Текущая сталинизация – инструмент манипулирования сознанием наших граждан", – заключил Александр Ефимов.

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