Александр Ефимов оштрафован за интервью "Голосу"*

04 апреля 2024, 19:21

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Суд в Волжском поддержал позицию прокуратуры и обязал члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова выплатить штраф 15 тысяч рублей за интервью представителю движения "Голос"*. Политик намерен обжаловать это решение.

Как сообщал "Кавказский узел", защита Александра Ефимова на заседании 22 марта по административному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией представила возражения и документы с данными о статусе движения"Голос"*.

Итоговое судебное заседание по делу Ефимова началось 4 апреля в 16.00 мск. Дело рассматривалось по существу. Кроме судьи Семеновой, Ефимова, его адвоката и заместителя прокурора города в зале суда больше никто не присутствовал. Судья рассмотрела документы, представленные стороной защиты 22 марта.

Сотрудник прокуратуры настаивал на виновности Ефимова, представляя суду ранее изложенные им доводы - Ефимов дал интервью движению "Голос"*, которое, по мнению стороны обвинения, связано с международной организацией ENEMO**, признанной в России нежелательной, а потому и "Голос"* имеет тот же статус.

Заседание длилось около полутора часов. Судья удалилась в совещательную комнату и после 20-минутного перерыва объявила резолютивную часть своего решения: признать Ефимова виновным в предъявленных ему обвинениях и назначить ему административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

"После того, как мы получим дня через три мотивировочную часть (решения) сразу же обжалуем это судебное решение", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Ефимов.

Он добавил, что к сегодняшнему дню ответ из Генпрокуратуры России на запрос, является ли "Голос"* нежелательной организацией, пока не поступил.

Член совета движения "Голос"* Давид Канкия ранее рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что общественное движение "Голос"* к ENEMO** "никакого отношения не имеет". Он пояснил, что в то время, когда существовала Ассоциация "Голос" (ликвидирована по решению суда в 2016 году, - прим. "Кавказского узла"), она сотрудничала в начале 2010-х годов с ENEMO**. Сейчас "Голос"* является общественным движением, которое не требует государственной регистрации. "В 2021 году, когда ENEMO** было признано в России нежелательной организацией, наше движение заявило, что мы с этой организацией не взаимодействуем. Странно, что ENEMO** была признано нежелательной организацией, так как она не проводила в России наблюдений за выборами. Понятно, что ENEMO** стало для российского правительства формой политического давления на движение "Голос"*", - заявил Давид Канкия.

Александр Ефимов — уроженец города Волжского Волгоградской области. 51 год. В 1994 году получил диплом экономиста в Волгоградском государственном университете. Долгое время работал предпринимателем. В 2011 году вступил в партию "Яблоко". С 2017 по 2020 годы являлся членом Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области IV созыва. С 2019 года — член федерального бюро партии "Яблоко". Спустя два года вошел в состав координационного центра "Гражданский контроль-2021".

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