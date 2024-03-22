Суд Волжского принял возражения защиты Ефимова по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией

22 марта 2024, 20:44

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Защита члена федерального Бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова на сегодняшнем заседании по административному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией представила возражения и документы с данными о статусе движения "Голос"*.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волжском на первом заседании удовлетворил просьбу о переносе члена партии "Яблоко" Александра Ефимова, обвиненного по административной статье о связях с нежелательной организацией, о переносе заседания. Ефимов пояснил, что ждет ответа от Генпрокуратуры на вопрос, является ли движение "Голос"*, интервью которому стало поводом для административного преследования политика, нежелательной организацией.

Правозащитнику и политику было предъявлено обвинение в сотрудничестве с признанной в России нежелательной организацией. Ефимов, по версии обвинения, дал интервью общественному движению «Голос» на одном из ютьюб-каналов. Обвинение связало движение «Голос» с нежелательной в России международной организацией ENEMO.

Сегодня в Волжском городском суде Волгоградской области состоялось второе заседание по делу члена федерального Бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова. В зале суда присутствовали Ефимов с адвокатом Романом Зайцевым, прокурор и журналисты. Процесс вела судья Семенова.

Заседание было коротким, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Ефимов. "В ходе заседания мы с адвокатом Романом Зайцевым попросили судью приобщить к делу наши возражения с большим объемом приложений, содержащих важные обстоятельства дела. Прокурор сразу же ходатайствовал о переносе рассмотрения дела для ознакомления с приобщенными материалами, поэтому рассмотрение дела по существу сегодня не состоялось", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Александр Ефимов.

Он отметил, что в суд приложении к возражениям в частности представлены копии ответа Генпрокуратуры России от 29 ноября 2022 и уведомление Минюста России от 19 августа 2021 года и копия распоряжения ведомства от 18 августа 2021 года. Также к возражениям приложено постановление Центрального районного суда Барнаула от 05 мая 2023 года по аналогичному делу об административном правонарушении, в нем говорится, что суд прекратил дело в отношении Е.В. Кильтау "в связи с отсутствием события административного правонарушения", а также распечатки заявлений движения "Голос"* о неучастии в деятельности и не вхождении в структуру ENEMO**, распечатка с сайта организации ENEMO** об истории ее создания и организациях, являющихся участниками, и другие документы

После часового перерыва судья Семенова назначила дату следующего заседания на 4 апреля.

Ефимов добавил, что к сегодняшнему дню ответ из Генпрокуратуры России на запрос, является ли "Голос"* нежелательной организацией, пока не поступил.

Александр Ефимов - уроженец города Волжского Волгоградской области. 51 год. В 1994 году получил диплом экономиста в Волгоградском государственном университете. Долгое время работал предпринимателем. В 2011 году вступил в партию "Яблоко". С 2017 по 2020 годы являлся членом Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области IV созыва. С 2019 года — член федерального бюро партии "Яблоко". Спустя два года вошел в состав координационного центра "Гражданский контроль-2021".

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* внесено в реестр иноагентов.

** организация признана нежелательной, ее деятельность запрещена в России.

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