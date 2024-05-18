18 мая 2024, 06:28

Военный из Волгограда убит на Украине

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В ходе специальной военной операции убит уроженец Волгограда Андрей Косов, сообщил депутат Андрей Гимбатов. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 747 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Егоров убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 746 бойцов из Волгоградской области.

Уроженец Красноармейского района Волгограда Андрей Косов убит в ходе спецоперации на Украине, сообщил 17 мая в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

По словам депутата, Косов во время прохождения срочной службы участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, работал в полиции и МЧС. При каких обстоятельствах он был убит - Гимбатов не сообщает.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 747 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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