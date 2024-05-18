Астрахань. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=lc22c-IMNaU

18 мая 2024, 07:22

Отчет Бабушкина о модернизации транспортной системы вызвал скепсис у астраханцев

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В Астраханской области в прошлом году отремонтировано 80 километров дорог и открыты 44 новых автобусных маршрута, отчитался губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Многие дороги в Астрахани остаются разбитыми, а чиновники не реагируют на просьбы жителей о благоустройстве, заявили астраханцы, комментируя отчет губернатора в соцсети.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в 2023 году на модернизацию дорожного покрытия было направлено 7 миллиардов рублей, в регионе отремонтировано более 80 километров дорог, введено 44 новых автобусных маршрута.

Об этом Бабушкин рассказал в ходе отчета в думе Астраханской области. Он отметил, что в текущем году планируется отремонтировать 22 дороги протяженностью почти 100 километров, а также завершить ремонт 14 мостов, передала 17 мая "Южная Волна".

Пост об отчете Бабушкина о модернизации транспортной системы был опубликован 17 мая в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 110 тысяч пользователей. На 07.20 мск 18 мая эта запись набрала 29 отметок с реакцией пользователей и 26 комментариев.

"80 километров – это просто смешно", – написал Виктор Рожков.

"Это точно написано про Астрахань?" – сыронизировал Саша Сергеев.

"Стесняюсь спросить, а где они отремонтированы? Может я по каким-то другим дорогам езжу?", – спросила Светлана Галицкая.

"До сих пор кусками ремонтируют", – написал Андрей Бородавченко.

"Сколько ни писала в 2023 году про ремонт дорог и про какую бы ни написала, ответ один: эта дорога не входит в проект "безопасные дороги", а про то, что ещё 3 миллиарда было выделено на ремонт дорог, эти ответчики не знали, как я понимаю? Пришлось аж до горячей линии президента дойти, чтобы получить хоть один положительный ответ. Теперь перед сентябрём 2024 года публикуют фото и информацию о ремонте", – заявила Екатерина Иванова.

"Екатерина, это о какой дороге вы говорите?" – спросил Alexey Os.

"Alexey, например, участок дороги по улицы Набережная 1 Мая рядом с "Армянским двориком". Или участок дороги от улицы 3-я Рыбацкая до дома улицы Кубанская, 70к, 1", – ответила Екатерина Иванова.

Другая часть астраханцев также указала на объекты, нуждающиеся, по их мнению, в ремонте.

"А мост, соединяющий Юго-Восток 3 с улицей С. Перовской будут ремонтировать или нет? Не ремонтировали со дня открытия в 1987 году", – отметила Ксения Темирова.

"Улица Куликова разбита от начала до колледжа", – написал Александр Седов.

"Остановок нет, на Адмирала Нахимова начали делать плитку и бросили на половине улицы. Два месяца тишина", – подчеркнул Alexey Os.

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы регулярно жалуются на проблему с инфраструктурой. В частности, 4 февраля жители Свободного поселка и Янго-Аула Ленинского района Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на проблему с инфраструктурой, вывозом мусора и бродячими собаками. Они попросили президента оказать содействие в благоустройстве. 3 марта астраханцы пожаловались, что власти оставили без реакции записанное ими видеообращение к президенту. 6 апреля стало известно, что жители Свободного поселка в Астрахани самостоятельно отремонтировали проезжую часть улицы 1-я Соликамская.

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Примечание:

"Активисты на пикетах потребовали вернуть троллейбусы в Астрахань", "Прокуратура Астраханской области заинтересовалась ДТП с автобусом под Рязанью", "Пассажиры рейса "Москва - Астрахань" размещены в сельской школе после ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

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