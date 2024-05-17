Десять беспилотников сбиты в Новороссийске

17 мая 2024, 07:04

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Военные сбили 10 беспилотников, атаковавших гражданские объекты в Новороссийске, сообщил губернатор Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая нефтебаза под Анапой была атакована беспилотниками. По данным властей, военные сбили шесть дронов, на нефтебазе были повреждены несколько резервуаров и произошел пожар.

Сегодня ночью произошла атака беспилотников, направленных со стороны Украины на "гражданские объекты на территории Новороссийска", сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 27 апреля на Славянском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников произошел пожар, была повреждена сепаративная установка. Нефтезавод, в который попали десять беспилотников, частично приостановил работу.

17 марта при атаке беспилотников на нефтезавод в Славянске-на-Кубани один человек погиб. Атмосферный и вакуумный блоки оказались повреждены, это привело к нарушению производственного процесса, сообщило руководство завода.

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