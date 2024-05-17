17 мая 2024, 08:36

Жительница Таганрога осуждена за дискредитацию армии

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Суд в Таганроге приговорил местную жительницу к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, признав, что ее публикации в интернете дискредитировали российских военных.

Как сообщал"Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, жительница Таганрога опубликовала в интернете материалы, содержание которых дискредитировало использование вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине. При этом в марте 2023 года она уже была оштрафована по административной статье о дискредитации армии.

Суд признал жительницу Таганрога виновной и приговорил ее к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, передал сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

Комментариев от жительницы Таганрога или ее представителей не поступало.

Напомним, 22 апреля стало известно, что суд в Ростове-на-Дону оштрафовал местного жителя Сергея Каплиенко, также признав его виновным в дискредитации армии.

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Примечание:

"Супруга блогера Андрея Мельникова из Анапы рассказала о допросе", "Краснодарец оштрафован за срыв плаката с буквой Z", "Пенсионер из Геленджика обвинен в повторной дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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