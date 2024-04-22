Ростовчанин оштрафован за дискредитацию российской армии

22 апреля 2024, 05:03

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Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал местного жителя Сергея Каплиенко, признав его виновным в дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Ростова-на-Дону Сергей Каплиенко оштрафован по статье о дискредитации российской армии.

Решение по делу Каплиенко принял Пролетарский районный суд. В карточке, опубликованной 21 апреля на сайте суда, указано, что в отношении Сергея Каплиенко составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Дело было рассмотрено по существу, вынесено постановление о назначении административного штрафа, размер которого пока неизвестен. Постановление суда пока не опубликовано.

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