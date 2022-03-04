Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки о военных

04 марта 2022, 11:33

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Депутаты Госдумы на фоне военного конфликта на Украине приняли закон о поправках в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение свободы за распространение фейков о действиях российских военных, дискредитацию армии и призывы к санкциям против России.

Как писал "Кавказский узел", в распространении фейков в интернете обвинял "провокаторов", в частности, глава Дагестана Сергей Меликов. Авторы фейков, по его мнению, стремятся манипулировать чувствами родных и близких российских солдат, принимающих участие в военной операции на Украине. Пользователи соцсети в ответ пожаловались на отсутствие сведений о родных, которые служат в армии и были отправлены на Украину.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение ложной информации о действиях российских военных, дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к антироссийским санкциям. Депутаты проголосовали единогласно, сообщает "Интерфакс".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект будет "назамедлительно направлен в Совет Федерации", а после голосования в Совфеде будет отправлен на подпись президенту, и "есть возможность, что буквально завтра его нормы прямого действия" вступят в силу, информирует агентство.

Согласно закону, в УК РФ вводится новая статья 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по ней - от 10 до 15 лет лишения свободы.

Статья 280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" предусматривает до пяти лет лишения свободы, а статья 284.2 "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц" - до трех лет лишения свободы.

Уголовное наказание по статьям 280.3 и 284.2 УК предлагается вводить лишь после того, как гражданина привлекли за аналогичное деяние к административной ответственности, пишет агентство.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля, но Минобороны России впервые признало потери лишь 27 февраля, при этом не уточнив число погибших. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. 26 февраля, за день до сообщения Минобороны о потерях, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели военнослужащего из Дагестана. С 28 февраля о гибели земляков начали сообщать руководители и других регионов юга России.

Подробнее об этом военном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".