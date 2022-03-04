04 марта 2022, 11:33

Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки о военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутаты Госдумы на фоне военного конфликта на Украине приняли закон о поправках в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение свободы за распространение фейков о действиях российских военных, дискредитацию армии и призывы к санкциям против России.

Как писал "Кавказский узел", в распространении фейков в интернете обвинял "провокаторов", в частности, глава Дагестана Сергей Меликов. Авторы фейков, по его мнению, стремятся манипулировать чувствами родных и близких российских солдат, принимающих участие в военной операции на Украине. Пользователи соцсети в ответ пожаловались на отсутствие сведений о родных, которые служат в армии и были отправлены на Украину.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение ложной информации о действиях российских военных, дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к антироссийским санкциям. Депутаты проголосовали единогласно, сообщает "Интерфакс".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект будет "назамедлительно направлен в Совет Федерации", а после голосования в Совфеде будет отправлен на подпись президенту, и "есть возможность, что буквально завтра его нормы прямого действия" вступят в силу, информирует агентство.

Согласно закону, в УК РФ вводится новая статья 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по ней - от 10 до 15 лет лишения свободы.

Статья 280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" предусматривает до пяти лет лишения свободы, а статья 284.2 "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц" - до трех лет лишения свободы.

Уголовное наказание по статьям 280.3 и 284.2 УК предлагается вводить лишь после того, как гражданина привлекли за аналогичное деяние к административной ответственности, пишет агентство.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля, но Минобороны России впервые признало потери лишь 27 февраля, при этом не уточнив число погибших. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. 26 февраля, за день до сообщения Минобороны о потерях, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели военнослужащего из Дагестана. С 28 февраля о гибели земляков начали сообщать руководители и других регионов юга России.

Подробнее об этом военном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров опроверг данные о гибели чеченских офицеров на Украине", "Житель Волгограда задержан на антивоенном пикете", "Российские военные заявили об установлении полного контроля в Мелитополе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 марта 2022, 11:46

04 марта 2022, 11:12

04 марта 2022, 10:54

  • МАГАТЭ призвало воздержаться от обстрелов около Запорожской АЭС

    Пожар около Запорожской АЭС, который, по данным властей Украины, начался сегодня ночью после обстрела, потушен, люди не пострадали. Международное агентство по атомной энергии призвало стороны воздержаться от боевых действий около АЭС. Российская сторона не прокомментировала инцидент.

04 марта 2022, 10:42

04 марта 2022, 10:02

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи