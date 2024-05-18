Активист партии "Мусават" арестован в Баку

18 мая 2024, 05:31

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В Баку арестован активист партии "Мусават" Мехди Халилбейли. Он проживал в Германии и был объявлен в розыск по обвинению в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Задержали Халилбейли в бакинском аэропорту.

В 2003 году Халилбейли были предъявлены обвинения по статье 220 (массовые беспорядки), 221 (хулиганство) и 315 (оказание сопротивления или применением насилия в отношении представители власти) Уголовного кодекса Азербайджана.

Бинагадинский районный суд заключил его под стражу, пишет 17 мая Oxu.az.

По словам адвоката Халилбейли Хафиза Алескерова, его подзащитный заявил на суде, что не считает себя политическим эмигрантом, хочет жить в Азербайджане, потому и вернулся.

В ноябре 2019 года Мехди Халилбейли был задержан в Германии по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконной миграцией и изготовлением фальшивых документов. Вместе с ним были задержаны еще шесть человек, в том числе председатель европейского координационного совета партии "Мусават" Ильхам Гасан. Местные федеральные суды арестовали задержанных на полгода. В январе 2020 года Халилбейли освободился, пишет Report.az.

"Мусават" – старейшая партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции. В Азербайджане деятельность партии восстановлена в 1992 году, до 2014 года ее возглавлял Иса Гамбар. В мае текущего года он был вновь избран председателем партии.

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