Жители Махачкалы и владельцы АЗС сообщили о дефиците топлива и росте цен на горючее

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В Махачкале на некоторых АЗС стоимость бензина выросла до 120 рублей. При этом введены лимиты на отпуск топлива в одни руки, а водители сталкиваются с очередями, рассказали горожане. Владельцы автозаправочных станций пояснили, что вынуждены закупать горючее у перекупщиков по завышенным ценам из-за проблем с отгрузкой на заводах.

Как информировал "Кавказский узел", в конце мая жители Махачкалы пожаловались, что значительная часть АЗС в городе закрыта, из–за чего им приходится стоять в очередях. Аналитики связали приостановку работы заправок с продолжением работы по повышению безопасности АЗС. Некоторые АЗС объявили об ограничениях продажи топлива. Проблемы с бензином актуализировали вопрос движения троллейбусов между Махачкалой и Каспийском.

18 июня махачкалинские автомобилисты рассказали, что не ощущают дефицита топлива, но вынуждены стоять в очередях за ним на фоне закрытия части заправочных станций. 19 июня махачкалинцы отметили, что рост цен на бензин в городе продолжается, при этом попытки запастись горючим впрок безуспешны, так как сотрудники АЗС заявляют об ограничениях на отпуск.

Махачкалинцы рассказали о продолжающемся росте цен на горючее

Цена на бензин АИ-95 в Махачкале составляет 99 рублей, АИ-92 – 93 рубля, газ – 35 рублей, рассказал местный житель Заур. "Чтобы заправиться за такие большие деньги, надо найти работающую заправку и отстоять в очереди", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бензин дорожает с каждым днем, отметил другой махачкалинец Арсен. "Сегодня потратил около часа, чтобы найти работающую заправку. 92-й бензин там стоит 100 рублей, еще пару дней назад было 85 рублей. Продают только 20 литров в одни руки. Завтра оставлю машину дома, ездить невыгодно, придется пользоваться общественным транспортом", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые жители Махачкалы отметили, что вынуждены экономить на топливе. "Что за кошмарные цены! АИ-100 – 130 рублей за литр, АИ-95 по 120 рублей, АИ-92 от 100 до 110 рублей. В соседних регионах стоимость намного меньше. Я уже не заправляюсь, никуда не езжу, посмотрю, что будет дальше", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Магомедрасул.

Дефицит топлива в Махачкале связан с проблемами с его закупками, рассказал владелец одной из махачкалинских АЗС.

"Даже по заключенным договорам бензин не отгружают, я полагаю, что из-за заводов <…> там наблюдается его дефицит. Приходится покупать у перекупщиков по завышенной цене. Бензин продаем 25 литров на одну машину, чтобы всем хватило", – сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что нехватка топлива связана с проблемой его закупки, также сообщил сотрудник другой АЗС в Махачкале Мурад. Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что на цену топлива существенно влияет стоимость его доставки железнодорожным транспортом. Дагестан является самым отдаленным южным регионом страны, поэтому и цена выходит дороже, чем в других регионах, отметил Мурад.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения респондентов.

Власти сообщили о перебоях с поставками топлива

21 июня Союз предпринимателей Дагестана отметил в своем телеграм-канале, что ранее предупреждал власти о рисках нехватки топлива из‑за массового закрытия заправок по причине судебных тяжб. Союз предпринимателей предложил организовать общественный контроль за добросовестными заправками, если им дадут возможность возобновить работу.

"Это поможет избежать дефицита топлива, сдержать рост цен, снизить социальную напряжённость, обеспечить бесперебойную работу транспорта, коммунальных служб и медучреждений", – сказано в сообщении.

Минэнерго Дагестана сегодня рапортовало о совещании по ситуации с обеспечением топливом и розничным ценам на АЗС. По данным министерства, в республике 739 автозаправочных станций, они практически все принадлежат частным предпринимателям. При этом производителей бензина, дизеля, масел и смазок в республике нет.

"Всё топливо закупается на бирже и доставляется железнодорожным и автомобильным транспортом. В настоящее время фиксируется рост розничных цен и перебои с поставками. Ключевая проблема: заводы-изготовители не отгружают ранее оплаченное топливо, что привело к перебоям в обеспечении", – пояснило министерство в своем телеграм-канале.

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