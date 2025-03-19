Заключенные колонии в Чернокозово лишены пищи после жалобы Кадырову

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Осужденные исправительной колонии строгого режима Чернокозово обратились к Рамзану Кадырову с коллективной жалобой на руководство учреждения, после чего подверглись репрессиям и были лишены продуктов питания.

В своей жалобе заключенные сообщали о многочисленных нарушениях и коррупционных схемах, действующих в колонии. Жалоба привела к тому, что заключенных во время месяца поста Рамадан лишили продуктов питания, сообщили источники "Кавказского узла".

В обращении утверждается, что сотрудники администрации из числа руководителей колонии вымогают взятки с осужденных. За взятки, размер которых варьируется от 100 до 350 тысяч рублей, осужденным обещают положительные характеристики и поощрения, однако после передачи денег многие родственники осужденных так и не получили обещанных характеристик, а сами заключенные утверждают, что были обмануты. Также в жалобе говорится о вымогательстве взяток в размере от 25 до 50 тысяч рублей за предоставление поощрений. По словам авторов обращения, в некоторых случаях сотрудники колонии искусственно создают препятствия для получения положительных характеристик, несмотря на оплату.

В жалобе также рассказывается о систематическом изъятии личных вещей осужденных, включая спортивную одежду, обувь и предметы первой необходимости. Ремонтные работы в помещениях колонии, включая реконструкцию бассейна, были профинансированы из средств, собранных с родственников заключенных, но после ремонта бассейна, администрация запретила заключенным им пользоваться. Аналогичным образом, за счет родственников осужденных, проводится ремонт комнат длительных свиданий.

Особое внимание в жалобе уделено практике оплаты за вакуумную упаковку продуктов, которые привозятся заключенным родственниками. Осужденные заявляют, что с них взимается плата за каждый килограмм продуктов, тогда как подобная практика отсутствует в других регионах России. Отмечается, что в священный месяц Рамадан в колонии проводятся обыски, в ходе которых изымаются личные вещи осужденных.

Обращаясь к Рамзану Кадырову, осужденные просили вмешаться в ситуацию, пресечь неправомерные действия со стороны администрации и обеспечить соблюдение законных прав заключенных. Жалобу, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла", подписали более 50 осужденных.

По сообщению оппозиционного Telegram-канала NIYSO, после публикации обращения на имя Кадырова репрессии в отношении заключенных усилились. "Администрация колонии решила ответить не исправлением ситуации, а ужесточением репрессий. Людей лишили еды в месяц Рамадан, перекрыли доступ к передачам и магазину", - сообщила администрация канала.

По их информации, "заключенных долгое время кормят в столовой питанием, не удовлетворяющим санитарно-гигиенические стандарты".

«В каше личинки, мясо неизвестного происхождения, еда пропитана тухлым запахом. Все сделано так, чтобы заключенные вынужденно тратились в тюремном магазине, который приносит администрации миллионы ежемесячно. Как только ситуация выходит в публичное поле – лавочка временно закрывается, оставляя людей без последнего источника пропитания… Ситуация с заключенными в ИК-2 остается критической", - говорится в сообщении.

Информацию о ситуации в колонии Telegram-канал получил 13 марта по WhatsApp, сообщил "Кавказскому узлу" представитель администрации NIYSO.

"Фото [обращения] получили 13 марта на WhatsApp с российского номера. Предполагаем, что было написано в тот же день или за день (до отправки). Не знаем, сами ли заключенные были отправителями или те, кому они его сначала отправили с просьбой распространить. 16 марта с нами в Telegram связался один из заключенных, который не представился. Он написал, что после публикации начались ужесточения, также он немного поведал о происходящем", - рассказал представитель канала.

По сообщению из колонии, поступившему в NIYSO в понедельник, 17 марта, заключенные ожидали проверки в камерах.

"Нам сообщили, что на территории ИК-2 Чернокозово к осужденным применяют меры наказания [за жалобу]. Закрыли магазин и кафе, поставили ограничения на передачки. Нельзя теперь передавать домашнюю еду, закрыт тренажерный зал, осужденных в буквальном смысле оставили без еды в месяц Рамадан. Администрация якобы грозит продолжить ужесточение мер и обеспечить еще более тяжелый режим. Единственное, что на сегодня съедобно у них из еды – это рыба и хлеб", - сообщил представитель администрации Telegram-канала на основе собранных из колонии сведений.

Из мер давления, как отмечают в NIYSO, широко применяется принуждение к отправке в зону боевых действий. "До 30 человек отправилось на СВО, и это только на строгом [режиме]. Помимо этого уехали еще из СИЗО в Грозном до 70 человек", - заключил собеседник "Кавказского узла".

"Кавказский узел" направил запрос на предоставление информации в УФСИН России по Чечне, предложив прокомментировать сообщения из ИК-2 Чернокозово. Ответ на запрос, по состоянию на 01.50 мск 19 марта, не получен.

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