Силовики отчитались об успехах в деле Эльджаркиева на фоне молчания Кремля

27 ноября 2019, 10:28

Задержаны четверо подозреваемых по делу об убийстве начальника ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева, исполнитель убийства пытался скрыться в Чечне, сообщили источники в силовых структурах. Версия о том, что предполагаемый убийца сбежал в Чечню, указывает на особое положение региона, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября суд в Москве заочно арестовал Курейша Картоева, подозреваемого в убийстве Эльджаркиева, а 26 ноября источники сообщили о задержании двух жителей Экажево в связи с делом об убийстве.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. По подозрению в убийстве силовики объявили в розыск 46-летнего уроженца Ингушетии Картоева, члена влиятельного ингушского сообщества баталхаджинцев. Предполагаемый убийца мог скрыться на территории Чечни, сообщил 11 ноября со ссылкой на свои источники Telegram-канал Baza.

По делу об убийстве Эльджаркиева подозреваются пятеро баталхаджинцев, которые, по данным источников, состоят в родстве между собой, сообщает сегодня "Коммерсант".

В числе подозреваемых источники, близкие к следствию, назвали Курейша Картоева, его предполагаемого помощника, а также водителя, который, по версии силовиков, привез Картоева к месту убийства, и двух задержанных вчера в Экажево дальних родственников Картоева.

Задержанных в Экажево планируют доставить в Москву, где суд изберет им меру пресечения. Курейш Картоев, по данным источников, после убийства покинул Москву на междугородном автобусе и "затерялся где-то в Чеченской Республике", пишет издание.

Ранее в Чечне находили убежище как подозреваемые в причастности к тяжким преступлениям, в том числе бывший офицер чеченского батальона "Север" Руслан Геремеев, проходивший свидетелем по делу об убийстве Немцова, так и люди, конфликтовавшие с руководством Ингушетии, например, оппозиционер Магомед Хазбиев и федеральный судья из Ингушетии Зима Саутиева.

Если версия о том, что убийца мог скрыться в Чечне, получит обоснованные подтверждения, то это стало бы "тревожным сигналом", свидетельствующим о том, что регион находится вне юрисдикции российского права, считает политолог и журналист Дмитрий Орешкин.

"Если было бы правдой, что убийца [Эльджаркиева] скрылся в Чечне, - это означало бы, что территория Чечни находится вне зоны законов Российской Федерации. Но где он мог бы скрываться в полностью подконтрольной господину Кадырову территории - загадка. Вряд ли он живет в высоких горах, скрываясь под снежным покровом. [...] Но опять же, все это говорится в предположительном ключе, мы точно не знаем, что есть сведения о пребывании убийцы на территории Чеченской Республики", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Орешкин.

Отсутствие реакции Кремля на убийство является в данном случае вторичным вопросом, сказал политолог. "Первичный вопрос в том, что подозреваемые в совершении преступления в Москве против достаточно весомой в административном да и в политическом смысле фигуры благополучно скрываются от правосудия. Мне трудно представить, что это происходило бы в Чеченской Республике без [участия] влиятельных людей", - сказал Орешкин.

5 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина проинформировали о резонансном убийстве Эльджаркиева. Других заявлений президента или его пресс-секретаря в связи с убийством не было.

Политолог провел аналогию с ситуацией с Русланом Геремеевым, которого российские правоохранители не смогли допросить по делу об убийстве Бориса Немцова. "Правоохранительные органы не смогли его допросить в Чечне, сказав, что он не открыл им дверь (позднее, в апреле 2015 года, стало известно, что Геремеев покинул Россию. - Прим. "Кавказского узла"). На кону очень весомые вещи - грубо говоря, лояльность Чеченской Республики, где проживает свыше миллиона человек. Лояльность Кремлю обеспечивается персонально Кадыровым. В обмен на это ему дано [разрешение] руководить территорией по тем правилам, которые г-н Кадыров считает подходящими для руководства. Кремль в его методы не вмешивается. [...] Потому что есть более важные, с точки зрения Кремля и Кадырова, обязательства, которые он выполняет. Например, он обеспечивает [на выборах] явку в 90 с лишним процентов и такую же поддержку правящей партии, он обеспечивает стабильность и не позволяет там открыться военным действиям", - отметил Орешкин.

Реакция Кремля на убийство Эльджаркиева могла быть уместной в случае, если уполномоченные раскрыть преступление следственные органы этого не делают, считает сопредседатель Совета по национальной стратегии, социолог Иосиф Дискин.

"Контроль за расследованием этого убийства взял на себя председатель СКР Александр Бастрыкин. Можно ли это назвать отсутствием реакции? Это вызывающее уголовное преступление, где [мы имеем] нормальное действие государственных органов. Когда мы имеем законную реакцию [следствия] - ни в каких дополнительных [заявлениях Кремля] нет необходимости", - сказал Дискин корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, сейчас нет и конституционных оснований для вмешательства Кремля в координацию действий государственных органов. "Никакой необходимости для дополнительной реакции нет, все в штатном режиме. Если длительное время не смогут раскрыть это преступление, тогда будет основание спрашивать, может быть, подключать ФСБ. Ситуация, конечно, внештатная в том смысле, что [это] безобразие, когда столь знаковых офицеров убивают в Москве, но никаких иных оснований для придания этому убийству политического значения я не вижу", - сказал Иосиф Дискин.

По данным источника в правоохранительных органах, убийство Эльджаркиева "полностью раскрыто". По его словам, в причастности к убийству подозревают пятерых членов вирда баталхаджинцев, четверо из которых задержаны, пишут сегодня "Известия".

Поскольку делом об убийстве Эльджаркиева занимаются следователи из Москвы, у них могут возникнуть "определенные трудности, связанные со спецификой региона", считает адвокат Евгений Черноусов. "Но даже в Чечне едва ли найдутся те, кто сможет помешать раскрытию дела, скрытию преступника. Расследованием дела занимается центральный аппарат ФСБ России совместно с другими структурами, и у них есть все возможности в сотрудничестве с чеченскими коллегами провести разыскные и другие работы. Они это могут провести и без чеченских коллег, поскольку дело очень резонансное", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что убийство Эльджаркиева, по версии источников, могло стать результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. 4 ноября уроженец Ингушетии Шамиль Булгучев в обращении к главе республики заявил, что убийство организовал за 60 миллионов рублей человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда.

Ранее выходцы из Ингушетии рассказали о подоплеке претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву. Работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его, сообщили "Кавказскому узлу" бывшие баталхаджинцы. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, подтвердил адвокат Ахмед Костоев.