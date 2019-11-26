Два человека задержаны в Экажево по делу Эльджаркиева

26 ноября 2019, 23:55

Жители ингушского селения Экажево Арапиев и Картоев задержаны после обысков по делу об убийстве начальника республиканского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве, сообщили источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. По подозрению в убийстве силовики объявили в розыск 46-летнего уроженца Ингушетии Картоева, члена влиятельного ингушского сообщества баталхаджинцев. 18 ноября суд в Москве заочно арестовал Курейша Картоева.

Убийство Эльджаркиева, по версии источников, могло стать результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. 4 ноября выходец из Ингушетии Шамиль Булгучев в обращении к главе республики заявил, что убийство главы ингушского ЦПЭ организовал за 60 миллионов рублей человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда.

В селении Экажево задержаны двое мужчин, которых правоохранители связывают с делом об убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Задержанию предшествовали обыски у жителей села.

«Да, вчера (25 ноября) в селе проводились обыски. Задержаны два человека, вроде по фамилиям Арапиев и Картоев. У нас нет полной информации, я спрашивал у участковых, это все, что им известно», - цитирует сегодня слова главы села Микаила Евлоева РБК.

Обыски прошли в частном доме Курейша Картоева, которого разыскивают по делу об убийстве Эльджаркиевых, а также в домах его родственников. В ходе этих обысков "предположительно, задержан один из двоюродных братьев Картоева", сообщил 25 ноября со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

Родственников Картоева 26 ноября продолжают обыскивать и допрашивать, утверждает со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии издание "Кавказ.Реалии" .

"Обыски проходят в домах у родственников и членов религиозной группы баталхаджинцев, в которой состоял Картоев. Некоторых из них допрашивают", – сообщил сегодня источник.

В связи с делом об убийстве Ибрагима Эльджаркиева задержан 46-летний Ахмед Арапиев, сообщил сегодня Telegram-канал Mash. "По словам местного главы, работали оперативники из Москвы. [...] В селе прошли обыски сразу по нескольким адресам, задержаны двое местных", - говорится в сообщении канала.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями родственников Арапиева и Картоева относительно информации об их задержании.

Ранее выходцы из Ингушетии рассказали о подоплеке претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву. Работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском Центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его, сообщили "Кавказскому узлу" бывшие баталхаджинцы. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, подтвердил адвокат Ахмед Костоев.