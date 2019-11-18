Обвиняемый в убийстве Эльджаркиева арестован заочно

18 ноября 2019, 11:42

Суд в Москве постановил арестовать уроженца Ингушетии Курейша Картоева, объявленного в розыск по обвинению в убийстве начальника республиканского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. По подозрению в убийстве силовики объявили в розыск 46-летнего уроженца Ингушетии Картоева, члена влиятельного ингушского сообщества баталхаджинцев. Предприниматель Картоев 2 ноября был в Москве, а после убийства Эльджаркиевых исчез, сообщило 12 ноября издание "Собеседник".

Убийство Эльджаркиева, по версии источников, могло стать результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. 4 ноября выходец из Ингушетии Шамиль Булгучев в обращении к главе республики заявил, что убийство главы ингушского ЦПЭ организовал за 60 миллионов рублей человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда.

Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве братьев Эльджаркиевых, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Картоева Курейша Ахметовича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ", - приводит сегодня ее слова "Интерфакс".

По словам Царевой, Курейшу Картоеву заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), сообщает сегодня ТАСС. "Он объявлен в международный розыск", - цитирует представителя суда агентство.

Часть 2 ст. 105 УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы.

Ранее выходцы из Ингушетии рассказали о подоплеке претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву. Работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском Центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его, сообщили "Кавказскому узлу" бывшие баталхаджинцы. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, подтвердил адвокат Ахмед Костоев.