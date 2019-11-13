Чеченский след в деле Эльджаркиевых указал на противостояние внутри силового блока

13 ноября 2019, 00:51

Версия о бегстве подозреваемого в убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Чечню обусловлена конфликтом внутри силовых структур и выгодна силовикам, которые недовольны Рамзаном Кадыровым, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Силовики объявили в розыск главного подозреваемого - 46-летнего уроженца Ингушетии Картоева, члена влиятельного ингушского сообщества баталхаджинцев. 11 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что предполагаемый убийца мог скрыться на территории Чечни.

Убийство Эльджаркиева, по версии источников, могло стать результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. 4 ноября выходец из Ингушетии Шамиль Булгучев в обращении к главе республики заявил, что убийство главы ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева организовал за 60 миллионов рублей человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда.

Эксперты призвали не доверять версии об укрытии подозреваемого в убийстве Эльджаркиевых

Версия Telegram-канала Baza о том, что подозреваемый по делу об убийстве Эльджаркиевых мог скрыться в Чечне "выдвинута, возможно, от какого-то заинтересованного лица", считает адвокат Абусупьян Гайтаев. По его словам, версия о неприкасаемости подозреваемых в совершении столь громкого преступления в Чечне несостоятельна.

"Версия придумана в интересах какой-то части силовиков, недовольных (Рамзаном) Кадыровым. Конечно, мог иметь место конфликт убитого главы ЦПЭ Ингушетии с баталхаджинцами. Это достаточно серьезная группа людей, с довольно значительными ресурсами, и у них хорошие отношения с Кадыровым […] Но я уверен, что убийство силовика такого масштаба не может быть незамеченным «наверху». И ради спасения обвиняемого в этом убийстве никто из руководства в Чечне рисковать не будет", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Гайтаев.

По мнению адвоката, если бы правоохранительные органы знали о месте укрытия подозреваемого в убийстве их высокопоставленного коллеги, уже давно бы вели мероприятия по его поимке. "Власти ни федеральные, ни местные не могут позволить уйти безнаказанно убийце силовика. В этом нет здравого смысла. Ведь убитый не оппозиционер какой-нибудь, а наоборот, «борец с экстремизмом». И прятать его убийцу никто не решится […] Если позволят не искать убийцу, не расследовать это преступление, то каково же будет самоощущение силовиков и их отношение к той самой власти, которая держится на этих силовиках [...] Тем более, что погибшего, скорее всего, не из-за коррупционных [скандалов] убили, а в контексте исполнения им своих служебных обязанностей", - рассказал Гайтаев.

У российских силовиков "существует строгое вертикальное подчинение", и степень свободы силовиков в Чечне часто преувеличивается, заявил адвокат. "Есть, конечно, вопросы, которые местная власть решает сама и в некоторых [вопросах] не хочет вмешательства. Но дело об убийстве высокопоставленного силовика — это не тот случай. Это не рядовое событие. Все будут стараться найти и наказать убийцу", - резюмировал Гайтаев.

Проект Baza был запущен в январе бывшими сотрудниками Life.ru Никитой Могутиным, Анатолием Сулеймановым и другими. Baza публикует журналистские расследования и работает на месте каких-либо происшествий. Так, первой публикацией нового проекта стало расследование взрыва в Магнитогорске. Также проект первым опубликовал переговоры пилотов "Уральских авиалиний", которые посадили самолет в кукурузном поле в Раменском, сообщил 1 октября "Екатеринбург ТВ". "У нас в составе люди с очень большим и новостным опытом, и информационным опытом, и расследовательской журналистикой занимались люди ... собрана определенная база ... людей, которые согласны предоставлять тебе информацию готовую", - рассказал проекте его сооснователь Никита Могутин, интервью с которым опубликовало радио "Эхо Москвы" 18 января на своем сайте.

Версия о бегстве в Чечню подозреваемого в убийстве Эльджаркиевых распространяется "конкурирующими силовиками", считает политолог, координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья" Андрей Серенко. "Это попытка запустить некую кампанию диффамации (Рамзана) Кадырова, которого хотят втянуть в эту скандальную историю. И какую бы нескучную историю при этом не подбрасывали бы с [Telegram-каналов], их сообщения надо делить на пять и понимать, чьи интересы за тем или иным каналом стоят […] Безусловно существует конфликт между Кадыровым и некоторыми группами в силовых структурах. Причем не в одном ведомстве... Есть группы, которые поддерживают Кадырова или готовы с ним взаимодействовать, а есть те, кто его дискредитируют и желают его отставки", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Серенко.

Версия о причастности баталхаджинцев к преступлению в конечном итоге может не подтвердиться, отметил аналитик. "Когда будет или признание, или неопровержимые улики, что какой-то конкретный человек - убийца, а не просто некий подозреваемый, о котором предполагают, что он убил, только тогда мы сможем говорить о причастности каких-то сил к преступлению", - считает Серенко.

Указанную версию Серенко назвал "манипуляцией, шумовой комбинацией, которые никакого отношения к расследованию этого преступления не имеют".

Баталхаджинцы - "небольшой, но очень сплоченный вирд, к тому же близкий к Рамзану Кадырову", рассказала ранее "Кавказскому узлу" директор проекта по Северному Кавказу Международной кризисной группы Екатерина Сокирянская. По ее данным, баталхаджинцы – "вирд, который очень активен экономически и в лоббировании своих интересов".

"Собеседник": Эльджаркиевы опасались кровной мести

Погибший брат главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева Ахмед последние несколько лет ездил по Москве в сопровождении кортежа охраны, несмотря на то что работал анестезиологом-реаниматологом в столичной больнице, сообщает 12 ноября "Собеседник". По данным издания, охрана близких родственников "прямо указывает на угрозу кровной мести", которая могла исходить от ингушского сообщества баталхаджинцев. Последний довод, по сведениям издания, подтверждается объявлением в розыск подозреваемого по делу Картоева, фамилия которого относится к влиятельному ингушскому вирду. Предприниматель Картоев, как пишет издание, в день убийства Эльджаркиевых был в Москве, а после этого исчез.

Ранее Картоев пострадал от силовиков: во время спецоперации в 2010 году были убиты три его брата, а еще троих осудили за содействие терроризму, хотя сами обвиняемые вину отрицали, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Эльджаркиевых покинул Москву на автобусе, следовавшем в Дагестан, и его ищут в Ингушетии. Также сообщалось, что полицейские проверяют девять человек на причастность к убийству Ибрагима Эльджаркиева. Начальника ингушского ЦПЭ расстреляли из "Кедра", который используется спецслужбами, сообщил ранее Telegram-канал Mash.

Ранее выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву. Работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском Центре "Э" представляла угрозу для влиятельного сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его, рассказали "Кавказскому узлу" бывшие баталхаджинцы. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, подтвердил адвокат Ахмед Костоев.