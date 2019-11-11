Озвучена версия о бегстве подозреваемого в убийстве Эльджаркиева в Чечню

11 ноября 2019, 20:02

Предполагаемый убийца начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева мог скрыться на территории Чечни, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, силовики выяснили это, просмотрев камеры в аэропорту Внуково.

Как писал "Кавказский узел", Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Силовики объявили в розыск главного подозреваемого - 46-летнего уроженца Ингушетии Картоева, члена влиятельного ингушского сообщества баталхаджинцев. Ранее сообщалось, что мужчина покинул Москву на автобусе, следовавшем в Дагестан, и его ищут в Ингушетии.

Убийство Эльджаркиева, по версии источников, могло стать результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. 4 ноября выходец из Ингушетии Шамиль Булгучев в обращении к главе республики заявил, что убийство главы ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева организовал за 60 миллионов рублей человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда.

О том, что подозреваемый в убийстве главы Эльджаркиева скрылся в Чечне, говорится в сегодняшнем сообщении Telegram-канала Baza. По его данным, 4 ноября мужчина добрался на такси до аэропорта Внуково и улетел. «Полиция уже отсмотрела камеры в аэропорту Внуково – на них, по предварительным данным, попал отлёт главного подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии. Мужчина зарегистрировался на рейс UT561 из Москвы по поддельным документам», - отмечается в сообщении.

Основная версия убийства та же, что и была раньше – «разборки из-за гибели человека из клана Белхароевых», указывает Telegram-канал. Он поясняет, что «клан Белхароевых фактически был разделён на два крыла: одно находилось под плотным контролем властей Чечни, другое взаимодействовало с бывшим главой Ингушетии Евкуровым». Ибрагим Белхароев, по данным Telegram-канала, контактировал с руководством Чечни. «После его смерти у ряда высокопоставленных людей из администрации Чеченской республики возникли серьёзные вопросы к главе ЦПЭ Ингушетии Ибрагиму Эльджаркиеву – именно его считали заказчиком покушения», - говорится в сообщении канала. Источники информации он не приводит.

"Кавказский узел" пока не может проверить озвученную сегодня информацию Telegram-канала Baza. Ее не комментировали официально и следователи, которые в целом не сообщают о ход расследования убийства Эльджаркиева. Такой информации на сайтах Следственного комитета России и Следственного управления СКР по Москве, по данным на 20.00 мск 11 ноября, нет.

Баталхаджинцы - "небольшой, но очень сплоченный вирд, к тому же близкий к Рамзану Кадырову", рассказала ранее "Кавказскому узлу" директор проекта по Северному Кавказу Международной кризисной группы Екатерина Сокирянская. По ее данным, баталхаджинцы – "вирд, который очень активен экономически и в лоббировании своих интересов".

Ранее выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву. Работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском Центре "Э" представляла угрозу для влиятельного сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его, рассказали "Кавказскому узлу" бывшие баталхаджинцы. Возможности ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, подтвердил адвокат Ахмед Костоев.

6 ноября появилось сообщение о задержании в Москве по подозрению в причастности к убийству Эльджаркиевых уроженца Ингушетии Алихана Осканова. В тот же день Осканов был отпущен после допроса. Подозрения в его причастности к убийству Ибрагима Эльджаркиева не подтвердились, сообщили источники. Также сообщалось, что полицейские проверяют девять человек на причастность к убийству Ибрагима Эльджаркиева. Начальника ингушского ЦПЭ расстреляли из "Кедра", который используется спецслужбами, сообщил ранее Telegram-канал Mash.

"Кавказский узел" писал, что 12 января этого года на Ибрагима Эльджаркиева уже было совершено покушение. На федеральной трассе в Сунженском районе Ингушетии его машину обстреляли из автомата. Сам Эльджаркиев не пострадал, но были ранены находившиеся с ним трое полицейских.