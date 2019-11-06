Источники сообщили об освобождении Алихана Осканова

06 ноября 2019, 21:02

Уроженец Ингушетии Алихан Осканов отпущен после допроса в Москве. Подозрения в его причастности к убийству Ибрагима Эльджаркиева не подтверждаются.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили, что следствие установило главного подозреваемого в убийстве Ибрагима Эльджаркиева. Его ищут в Ингушетии, так как 46-летний мужчина уже покинул Москву на автобусе, следовавшем в Дагестан. Подозреваемый является членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев и известен как "Коля", его фамилия Картоев, утверждает источник. Также сегодня появилось сообщение о задержании в Москве Алихана Осканова по подозрению в причастности к убийству Эльджаркиевых.

2 ноября в Москве были застрелены начальник ингушского Центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед Эльджаркиев, врач одной из московских больниц. 4 ноября Эльджаркиевых похоронили в Назрани. Полицейские проверяют девять человек на причастность к убийству. Ибрагима Эльджаркиева расстреляли из "Кедра", который используется спецслужбами, сообщил Telegram-канал Mash.

Алихан Осканов, которого несколько источников называли предполагаемым соучастником убийства Эльджаркиева, отпущен на свободу после допроса.

Осканова, который живет и работает в Москве, изначально задерживали в качестве свидетеля, утверждает один из источников. "Сотрудники ФСБ отпустили Алихана Осканова после допроса. [...] 52-летнего уроженца Ингушетии задержали в качестве свидетеля по делу Ибрагима Эльджаркиева. Выяснили, что он не имеет отношения к нападению, и после проверки документов отпустили. Родственники Осканова заявили, что он уже дома", - пишет Telegram-канал Mash.

Данные о задержании и освобождении Осканова подтверждает со ссылкой на свои источники ингушский Telegram-канал Форганга.Org. По его данным, наряду с Оскановым были задержаны еще несколько человек, "среди которых также уроженец Дагестана", однако их вскоре отпустили.

Проект Baza называет Осканова подозреваемым и пишет, что родные мужчины обратились в полицию, однако не сообщает по состоянию на 20.55 мск о его освобождении. "Родственники Осканова заявляют, что его прямо из дома «похитили какие-то люди с масками на лицах»", - говорится в сообщении Baza в Twitter.

"Кавказский узел" не может проверить утверждение анонимных Telegram-каналов.

Силовики в Москве задерживали для проверки на причастность к убийству Эльджаркиева нескольких человек, "их причастность не подтвердилась", цитирует слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

Источник издания отметил, что еще одного задержанного мужчину продолжают проверять на причастность к преступлению, но не назвал ни одного имени.