Подозреваемый в убийстве Эльджаркиева объявлен в розыск

06 ноября 2019, 15:34

Следствие установило главного подозреваемого в убийстве главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева, его ищут в Ингушетии, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября в Москве был застрелен начальник ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев. Также погиб его брат Ахмед Эльджаркиев, врач одной из московских больниц. 4 ноября Эльджаркиевых похоронили в Назрани. Полицейские проверяют девять человек на причастность к убийству. Ибрагима Эльджаркиева расстреляли из "Кедра", который используется спецслужбами, сообщил Telegram-канал Mash. Пресс-секретарь президента сообщил, что Владимира Путина проинформировали о резонансном убийстве.

Личность главного подозреваемого установлена, это 46-летний уроженец Ингушетии, заявил источник. По данным правоохранителей, 5 ноября подозреваемый выехал в Дагестан на рейсовом автобусе Москва - Хасавюрт. "Подозреваемый может быть вооружен. Есть вероятность, что он может находиться на территории Ингушетии", - процитировал сегодня "Интерфакс" слова источника.

Подозреваемый является членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев и известен как "Коля", утверждает источник. "Есть уверенность в том, что Картоев выступил лишь в роли исполнителя преступления. Правоохранительным органам предстоит установить заказчиков, работа в этом направлении ведется", - привело слова источника издание.

У Ибрагима Эльджаркиева был конфликт с баталхаджинцами - влиятельным ингушским сообществом. После того, как один из лидеров последователей учения Батал-хаджи, Ибрагим Белхароев, в декабре 2018 года был убит, его родственники предположили, что за преступлением могли стоять силовики из Центра по противодействию экстремизму. Следствие рассматривает кровную месть в качестве одной из приоритетных версий убийства руководителя ЦПЭ. Человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда, организовал убийство Эльджаркиева за 60 млн рублей, заявил выходец из Ингушетии Шамиль Булгучев в обращении к главе республики.

Информация о возрасте и имени подозреваемого, а также о том, что он покинул столицу на рейсовом автобусе, изложена в ориентировке полиции, копию которой опубликовал сегодня "Коммерсант". В тексте отмечаются, что подозреваемый зарегистрирован как житель Назрани.

Автобус с указанным в ориентировке номером курсирует между Москвой и Махачкалой, а не Хасавюртом, указал на ошибку силовиков автор Telegram-канала Baza. "Объявили в розыск убийцу и дали ориентировку на автобус. Правда, это совсем не тот автобус, и преступника на нем, само собой, не было", - говорится в публикации.

В базе МВД подозреваемый с именем, указанным в ориентировке, по состоянию на 15.34 мск 6 ноября не числится, информации о его розыске на сайте МВД России также нет. "Кавказский узел" не может проверить утверждение анонимного Telegram-канала об ошибке в ориентировке.

Напомним, что Ибрагим Эльджаркиев сменил на посту руководителя ингушского управления Центра по противодействию экстремизму Тимура Хамхоева, который был осужден на семь лет по делу о пытках. Обвинения в пытках в адрес сотрудников ЦПЭ в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, отмечается в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии". Однако сообщения о физическом воздействии на задержанных в ведомстве продолжали поступать и после скандального дела.