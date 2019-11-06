Возможный участник убийства Эльджаркиева задержан в Москве

06 ноября 2019, 19:48

Сотрудники ФСБ задержали в Москве Алихана Осканова, которого подозревают в причастности к убийству главы ингушского Центра "Э" Ирагима Эльджаркиева, сообщили источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября в Москве были застрелены начальник ингушского Центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед Эльджаркиев, врач одной из московских больниц. 4 ноября Эльджаркиевых похоронили в Назрани. Полицейские проверяют девять человек на причастность к убийству. Ибрагима Эльджаркиева расстреляли из "Кедра", который используется спецслужбами, сообщил Telegram-канал Mash.

О задержании предполагаемого сообщника убийц Эльджаркиева сообщила со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Лента.Ру".

По данным издания, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали мужчину и везут его на допрос в Следственный комитет России.

Задержанный мужчина "находился на месте происшествия в момент убийства" и был знаком с Эльджаркиевым, пишет со ссылкой на осведомленный источник "Интерфакс".

О задержании подозреваемого в убийстве Эльджаркиева сообщил и телеканал "Рен-ТВ". Ведущий криминальной хроники заявил в эфире телеканала, что "подробности спецоперации пока держатся в секрете". Вместе с тем он продемонстрировал в эфире ориентировку на "еще одного" возможного участника убийства, это уроженец Ингушетии по фамилии Картоев.

Ранее 6 ноября источники сообщили, что следствие установило главного подозреваемого в убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его ищут в Ингушетии, так как 46-летний мужчина уже покинул Москву на автобусе, следовавшем в Дагестан. Подозреваемый является членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев и известен как "Коля", его фамилия Картоев, утверждает источник.

По подозрению в заказном убийстве "задержан Алихан Осканов 1966 года рождения, с ним работают следователи", сообщил Telegram-канал "112", связанный с силовыми структурами. "Кавказский узел" не может проверить утверждение анонимного Telegram-канала.

Это же имя задержанного называет проект Baza. "Задержали Осканова сегодня сотрудники ФСБ во время спецоперации в Басманном районе Москвы", - говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

"Кавказский узел" писал, что у Ибрагима Эльджаркиева был конфликт с баталхаджинцами - влиятельным ингушским сообществом. После того, как один из лидеров последователей учения Батал-хаджи, Ибрагим Белхароев, в декабре 2018 года был убит, его родственники предположили, что за преступлением могли стоять силовики из Центра по противодействию экстремизму. Следствие рассматривает кровную месть в качестве одной из приоритетных версий убийства руководителя ЦПЭ. Человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда, организовал убийство Эльджаркиева за 60 млн рублей, заявил выходец из Ингушетии Шамиль Булгучев в обращении к главе республики.