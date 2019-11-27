Сотрудники следственных органов На месте убийства Эльджаркиева Стопкадр видео Warm News, https://www.youtube.com/watch?v=zydv7vVyREo

27 ноября 2019, 12:15

Арестованы два обвиняемых в убийстве Эльджаркиева

Суд в Москве постановил заключить под стражу уроженцев Ингушетии Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева, обвиненных по делу об убийстве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 26 ноября, стало известно о задержании двух жителей Экажево, подозреваемых в причастности к убийству Эльджаркиева. Фамилия одного из них - Арапиев, сообщил глава села. Всего, по данным источников в силовых структурах, в причастности к убийству подозреваются пять членов сообщества баталхаджинцев, четверо из них задержаны.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Исполнителем убийства следствие считает 46-летнего Курейша Картоева, члена влиятельного ингушского сообщества баталхаджинцев. Картоев объявлен в розыск, по одной из версий, он мог попытаться укрыться в Чечне. Версия о том, что предполагаемый убийца сбежал в Чечню, указывает на особое положение этой республики, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Басманный суд Москвы сегодня постановил заключить под стражу Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева, обвиняемых в убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По ее словам, они обвинены по статьям УК РФ об убийстве и незаконном ношении оружия. Как уточнил представитель администрации села Экажево, Ахмед Арапиев – один из двух человек, задержанных вчера в этом селе, пишет РИА "Новости".

Гелани Костоев помещен под стражу до 5 января 2020 года, Ахмед Арапиев - до 20 января, сообщает со ссылкой на сотрудницу пресс-службы суда ТАСС.

Напомним, убийство Эльджаркиева, по версии источников, могло стать результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. 4 ноября выходец из Ингушетии Шамиль Булгучев публично заявил, что убийство главы ингушского ЦПЭ организовал за 60 миллионов рублей человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда.

Работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его, сообщили ранее "Кавказскому узлу" бывшие баталхаджинцы. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, подтвердил адвокат Ахмед Костоев.

Примечание:

"Обвиняемый в убийстве Эльджаркиева арестован заочно", "Источник назвал имена преемников Ибрагима Эльджаркиева", "Смерть Эльджаркиева обнадежила адвокатов Альберта Хамхоева".

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