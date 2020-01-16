Два жителя Ингушетии задержаны по делу об убийстве Эльджаркиева

16 января 2020, 07:03

Правоохранительные органы по делу об убийстве главы ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева задержали двоих жителей республики, сообщили источники.

"Кавказский узел" информировал, что 2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. По делу об убийстве арестованы 12 подозреваемых. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Всего в причастности к убийству заподозрены 30 человек, сообщили 11 декабря 2019 года источники. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Эльджаркиева. По данным Следкома, версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева является результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами. В ночь на 31 декабря 2018 года правнук шейха Батала-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в Назрани, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале о влиятельном ингушском братстве Батал-хаджи.

В Ингушетии задержаны двое местных жителей в рамках дела об убийстве Эльджаркиева, пишет 15 января со ссылкой на источник "Интерфакс".

Они были задержаны 14 января, правоохранительные органы располагают оперативной информацией об их возможной причастности к убийству Эльджаркиева, которая сейчас проверяется, уточняет со ссылкой на источник в силовых структурах республики РИА "Новости".

Сообщений о задержании этих подозреваемых на сайтах Следственного комитета России и его управления по Ингушетии по данным на 06.00 мск 16 января не было.

"Кавказский узел" также писал, что, по данным источников, 13 января силовики в рамках дела об убийстве Эльджаркиева провели обыск в доме проживающего в Назрановском районе Ингушетии Або Аушева, который работал водителем и охранником убитого в 2018 году Ибрагима Белхароева.