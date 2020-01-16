16 января 2020, 07:03
Два жителя Ингушетии задержаны по делу об убийстве Эльджаркиева
Правоохранительные органы по делу об убийстве главы ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева задержали двоих жителей республики, сообщили источники.
"Кавказский узел" информировал, что 2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. По делу об убийстве арестованы 12 подозреваемых. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Всего в причастности к убийству заподозрены 30 человек, сообщили 11 декабря 2019 года источники. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Эльджаркиева. По данным Следкома, версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.
Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева является результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами. В ночь на 31 декабря 2018 года правнук шейха Батала-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в Назрани, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале о влиятельном ингушском братстве Батал-хаджи.
В Ингушетии задержаны двое местных жителей в рамках дела об убийстве Эльджаркиева, пишет 15 января со ссылкой на источник "Интерфакс".
Они были задержаны 14 января, правоохранительные органы располагают оперативной информацией об их возможной причастности к убийству Эльджаркиева, которая сейчас проверяется, уточняет со ссылкой на источник в силовых структурах республики РИА "Новости".
Сообщений о задержании этих подозреваемых на сайтах Следственного комитета России и его управления по Ингушетии по данным на 06.00 мск 16 января не было.
"Кавказский узел" также писал, что, по данным источников, 13 января силовики в рамках дела об убийстве Эльджаркиева провели обыск в доме проживающего в Назрановском районе Ингушетии Або Аушева, который работал водителем и охранником убитого в 2018 году Ибрагима Белхароева.