Силовики пришли с обыском к баталхаджинцу Або Аушеву

13 января 2020, 12:52

В доме бывшего водителя Ибрагима Белхароева проходит обыск по делу об убийстве главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", 2 ноября 2019 года в Москве был застрелен начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев. Жертвой нападения стал и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. По делу об убийстве арестованы 12 подозреваемых. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Всего в причастности к убийству подозреваются 30 человек, сообщили 11 декабря 2019 года источники. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Эльджаркиева. Версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются, заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов.

Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева является результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами. В ночь на 31 декабря 2018 года правнук шейха Батала-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в Назрани, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке о влиятельном ингушском братстве Батал-хаджи.

Сегодня силовики пришли с обыском к проживающему в Назрановском районе Ингушетии водителю и охраннику убитого в 2018 году Ибрагима Белхароева, сообщил источник. "В селе Сурхахи проводятся обыски. Следственные действия связаны с делом об убийстве братьев Эльджаркиевых", - процитировал слова источника "Интерфакс".

Telegram-канал Hard Blog опубликовал сегодня фотографии вооруженных силовиков, стоящих у автомобиля на заснеженной улице и возле кирпичного строения.

"В Сурхахах с утра идут обыски в доме у Або Аушева. <...> Або Аушев - это человек из ближайшего окружения семьи баталхаджинцев Белхороевых. Был расстрелян вместе с Ибрагимом Белхароевым в ночь на 31 декабря 2018 (находился за рулем). Получил несколько пулевых ранений, но выжил", - прокомментировал эти фотографии Telegram-канал "Главком РИ".

"Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением информации об обысках.