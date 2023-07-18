Юристы сочли обоснованной просьбу о госзащите Милашиной

18 июля 2023, 17:23

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Госзащита предоставляется в случае реальной угрозы безопасности человека и у представителей журналистки Елены Милашиной, дважды подвергавшейся нападению в Чечне, есть основания для такой просьбы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Они отметили, что предоставление госзащиты, в частности охраны, может привести к ограничению действий Милашиной.

Как писал "Кавказский узел", следователь из Чечни провел в Москве допрос журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной по делу о нападении в Грозном. Юрист "Команды против пыток" потребовал предоставить журналистке госзащиту для следственных действий в Чечне в связи с угрозой ее жизни.

На журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали 4 июля в Чечне, когда они ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Милашина рассказала, что неизвестные на автомобиле создали помехи машине таксиста, в которой они ехала с Немовым, а затем прижали такси к обочине и вынудили его водителя остановиться. Затем они ставили Милашину и Немова на колени и приставляли к их головам оружие. Журналистка и адвокат были сильно избиты. Врачи позже заявили, что Милашина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и до 14 переломов. Немов и Милашина были отправлены на лечение в Москву, 10 июля они выписаны из больницы.Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя полдня после нападения пообещал "разобраться", омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение провокацией, а глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев указал, что в нападении прослеживается "почерк западных спецслужб". Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Информация о реальной угрозе человеку может быть основой для представления госзащиты, считает юрист Галина Тарасова.

"Госзащита регламентирована Федеральным законом "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства". Решение о госзащите принимают суд, начальник органа дознания, руководитель следственного органа или следователь с согласия руководителя следственного органа в рамках проверки сообщения о преступлении или уголовного дела. Основаниями применения госзашиты являются данные о наличии реальной угрозы безопасности защищаемого лица, уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация с Милашиной, уже неоднократно подвергавшейся нападениям, подпадает под эти основания, уверена она. "Ходатайство следствию о применении госзащиты стандартно подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее трех суток со дня заявления", - отметила Тарасова.

6 февраля 2020 года Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. В марте того же года Милашина пожаловалась на волокиту с расследованием этого инцидента. Полиция в Чечне "не проявляет никаких признаков активности" в расследовании инцидента, констатировал тогда главред издания Дмитрий Муратов.

Она также добавила, что существуют разные меры безопасности, которые могут применяться в отношении лица, взятого под госзащиту. "Это могут быть личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице, переселение на другое место жительства, замена документов, изменение внешности, изменение места работы службы или учебы, временное помещение в безопасное место, иные меры. В каждом конкретном случае это определяется индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств дела и личности лица, взятого под госзащиту", - пояснила юрист.

Елена Милашина может получить госзащиту в рамках второй статьи закона "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", уверена юрист Марина Агальцова.

"В силу второй статьи этого закона защита может предоставляться потерпевшему, им как раз Елена Милашина и является. В силу статьи 3, решение об осуществлении государственной защиты принимают суд, начальник органа дознания, руководитель следственного органа или следователь. Если дело находится у следователя, насколько я понимаю, именно так в деле Елены, то следователь принимает решение о предоставлении мер. По общему правилу заявление о принятии мер госзащиты рассматривается в течение трех суток с момента обращения, но этот срок можно продлить до 30 суток", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, статья 6 закона предусматривает целый ряд мер, которые могут предоставляться Милашиной. "Это личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице, переселение на другое место жительства, замена документов, изменение внешности, временное помещение в безопасное место. Я не знаю, какую защиту предоставят Елене, но думаю, что личную охрану и охрану жилища. Она предоставляется на весь срок, когда человек находится под госзащитой", - пояснила она.

При этом, как считает Агальцова, некоторые действия Милашиной будут ограничены в силу получения госзащиты. "Наверное, с охранниками можно договориться, чтобы они не заходили на какие-то встречи. Свобода передвижения, конечно, будет нарушаться. Наверное, конфиденциальность тоже. Опять же, наверное, можно будет с охранниками договориться. У меня было только одно дело, когда мы просили защиты. Моей доверительнице предоставили охрану, но охрана должна была жить с ней в одной квартире. Она мусульманка и не могла жить с незнакомыми мужчинами в одной квартире, поэтому отказалась. Добиться иных мер нам не удалось", - рассказала она.

Руководитель московского филиала Команды против пыток Георгий Иванов также отметил, что решение может принимать суд, следователь, руководитель следственного органа, в зависимости от того, на какой стадии сделано заявление.

"В случае Милашиной - заявление подано следователю, соответственно, решение будет за ним. Основания для применения мер безопасности - данные о наличии реальной угрозы безопасности защищаемого лица в связи с участием в уголовном судопроизводстве. Полагаем, что в случае с Еленой такие основания есть, так как она ранее уже подвергалась нападению на территории Чечни, а расследование того случая не было эффективным. Есть опасения, что в данном случае сценарий может повториться. Следователь должен рассмотреть заявление в течение трех суток, но может продлить рассмотрение до 30",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, все условия применения мер безопасности определяются непосредственно органом, ответственным за обеспечение безопасности, который заключает договор с защищаемым лицом.

"Точно сказать, какие меры будут предложены Милашиной, не представляется возможным. Полагаю, будет зависеть от возможностей госорганов и договоренностей с самой Милашиной", отметил он.

Иванов не исключил возможность ограничения действий Милашиной при предоставлении госзащиты. Он отметил, что ограничения поездок, телефонных переговоров и прочие не прописаны в законе и подзаконных актах, но поскольку органы безопасности имеют право самостоятельно определять порядок применения мер безопасности, они вправе "требовать от защищаемых лиц выполнения законных требований и распоряжений, связанных с применяемыми мерами", пояснил он.

Вечером 5 июля Следком России сообщил, что чеченские следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением на Милашину и Немова по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы) и легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ, предусматривает до двух лет лишения свободы).

24 января 2022 года на фоне скандала с Заремой Мусаевой, которую чеченские силовики увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, Кадыров причислил к пособникам террористов журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и телеканал "Дождь"*. После этого, на митинге в Грозном 2 февраля, чеченские чиновники призвали Путина прекратить работу "Новой газеты" и "Дождя"*, телеканал и издание потребовали от следственных органов отреагировать на слова Кадырова, сочтя их угрозами.

21 апреля 2020 года девять российских и международных правозащитных организаций попросили спецдокладчика ПАСЕ по Северному Кавказу зафиксировать угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес обозревателя "Новой газеты" Елены Милашиной. 24 апреля и Европейский союз призвал российские власти "осудить и расследовать угрозы представителей органов власти Чеченской Республики в адрес журналистки Елены Милашиной", а также обеспечить ее безопасность. Милашина потребовала тогда возбудить дело об угрозе убийством и попытке помешать профессиональной деятельности.

"Уже скоро со счета собьюсь, сколько я этих заявлений на деревню дедушке Бастрыкину (главе Следственного комитета России. - Прим. "Кавказского узла") написала. Но писать нужно. Хотя бы потому, что, когда я выиграю в ЕСПЧ, у меня будет возможность нанять адвокатов для жителей Чечни, ставших жертвами незаконных задержаний, пыток и обвинений в преступлениях, которых не было", - написала Милашина на своей странице в Facebook* 24 апреля 2020 года.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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