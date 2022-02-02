"Дождь"* потребовал отреагировать на угрозы Кадырова

02 февраля 2022, 16:32

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Правоохранительные органы и власти России должны отреагировать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего канал террористами и пособниками террористов, говорится в заявлении телеканала “Дождь”*.

Как писал "Кавказский узел", 24 января Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева, причислил к пособникам террористов руководителя этой организации, члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Каляпин заявил, что не будет жаловаться на заявление Кадырова, так как все подобные высказывания главы Чечни остаются безнаказанными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Кадырова личным мнением, но отметил, что у главы Чечни, как у руководителя "особенного региона", есть право делать такие заявления, а у Милашиной и Каляпина есть право "защищать свои честь и достоинство". "Новая газета" 31 января призвала главу Следкома Александра Бастрыкина начать расследование уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова по статье о возбуждении ненависти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал телеканал "Дождь"*, а также «Новую газету», журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами, пособниками террористов», а неделей ранее заявил: «Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь», поэтому его слова невозможно воспринимать иначе как угрозу, сообщил сегодня телеканал "Дождь"* на своем сайте.

"Прямые угрозы со стороны руководителя одного из регионов Российской Федерации не могут быть расценены как высказывание «личного мнения». Бездействие правоохранительной системы и отсутствие политической оценки этих высказываний создает атмосферу безнаказанности и ставит под угрозу безопасность тех, кого упоминает Кадыров. Мы рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительной системы и политического руководства России", - говорится в публикации.

Телеканал "Дождь"* - "это не только 200 его сотрудников, это и десятки миллионов зрителей, которые его ежемесячно смотрят", подчеркивается в заявлении. "Мы не хотим бояться жить в своей стране. Сейчас мы решаем, какую юридическую форму примет наш ответ", - сообщил телеканал.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.