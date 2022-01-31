"Новая газета" потребовала уголовного преследования Кадырова

31 января 2022, 13:56

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"Новая газета" призвала главу Следкома Александра Бастрыкина начать расследование уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова по статье о возбуждении ненависти. Заявление в Следком подано в связи с тем, что Кадыров причислил члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину к пособникам террористов.

Как писал "Кавказский узел", 24 января Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева, причислил к пособникам террористов руководителя этой организации, члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Каляпин заявил, что не будет жаловаться на заявление Кадырова, так как все подобные высказывания главы Чечни остаются безнаказанными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Кадырова личным мнением, но отметил, что у главы Чечни, как у руководителя "особенного региона", есть право делать такие заявления, а у Милашиной и Каляпина есть право "защищать свои честь и достоинство". "Новая газета" анонсировала обращение в Следком, отметив, что не считает конфликт Милашиной и Кадырова личным и Кремль должен отреагировать на высказывания главы Чечни. Двери подъезда и квартиры пожилой матери Игоря Каляпина в Нижнем Новгороде 30 января были обклеены плакатами с обвинением правозащитника в поддержке террористов. Травля стала следствием заявления Кадырова, предположил Каляпин.

За заявлением Кадырова не последует уголовного преследования Каляпина и Милашиной, но риск неправового давления на них увеличился, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и адвокат Марина Дубровина.

"Новая газета" направила заявление с требованием возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Заявление подано на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщило сегодня издание.

"Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились", — приводится фрагмент заявления в публикации на сайте газеты.

"Новая газета" попросила возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды, отмечается в публикации.

16 марта 2016 года около 15 человек напали в Грозном на Игоря Каляпина. Нападавшие сбили правозащитника с ног, метнули в него два десятка яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой. Правоохранительные органы Чечни не менее восьми раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина 6 февраля 2020 года также подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.