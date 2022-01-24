Обвинением в терроризме Кадыров создал угрозу Каляпину и Милашиной

24 января 2022, 14:14

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За заявлением Рамзана Кадырова, который причислил к террористам руководителя "Комитета против пыток"* Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину, не последует уголовное преследование этих людей, но риск неправового давления на них увеличился, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и адвокат Марина Дубровина.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева, причислил к пособникам террористов руководителя этой организации, члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.

Рамзану Кадырову в 2009 году было присвоено звание генерал-майора милиции, а в 2020 году Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора Росгвардии. Обращаясь сегодня к силовикам, Кадыров подчеркнул, что причисляет Каляпина и Милашину к террористам по собственному убеждению. "Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Маловероятно, что обращение Кадырова приведёт к возбуждению уголовного дела, поскольку для уголовного преследования Милашиной и Каляпина нет законных оснований, считает председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина.

"Милашина – представитель СМИ, известная журналистка, из «Новой газеты», которая даже не признана иностранным агентом. Я думаю у неё хорошая защита. Каляпин понимает, что это серьёзно, и всегда соблюдает закон в своей деятельности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Ганнушкиной, не исключено, что за заявлением Кадырова последует давление на Каляпина и Милашину "в неправовых формах". "Вот это вполне возможно. От чеченских силовиков, и не только от них, можно ожидать всего, что угодно. Уже были нападение на Каляпина, избиения Милашиной и адвоката [Марины] Дубровиной. Кстати, делали это не силовики, а какие-то нанятые люди", - отметила она.

16 марта 2016 года около 15 человек напали в Грозном на Игоря Каляпина. Нападавшие сбили правозащитника с ног, метнули в него два десятка яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой. Правоохранительные органы Чечни не менее восьми раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина 6 февраля 2020 года также подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Все силовые структуры Чечни чувствуют себя вольготно в любом городе России, это подтверждается и инцидентом с похищением Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде, считает адвокат Марина Дубровина.

"Потому что они имеют карт-бланш на всей территории РФ, и не только в отношении этнических чеченцев. Это всё происходит при молчаливом согласии всех федеральных структур. Поэтому вполне возможно ожидать давление и на Каляпина, и на Милашину", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат также выразила мнение, что давление на тех, на кого указал Кадыров, может произойти лишь "вне правового поля". "Я не думаю, что будет какое-то легальное уголовное преследование. Возможно, это будет тайная расправа", - сказала Дубровина.

Напомним, заявлению Кадырова предшествовала информация "Комитета против пыток"* о том, что жена федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была увезена из Нижнего Новгорода на машинах с чеченскими номерами. Рамзан Кадыров подтвердил, что Янгулбаева доставлена в Грозный, и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". Сын Мусаевой, юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев призвал СКР проверить угрозы Кадырова на экстремизм. Сайди Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России, а 23 января стало известно, что Зарема Мусаева арестована в Грозном.

Чеченские силовики уже второй раз в течение года упоминаются в контексте резонансных похищений в Нижнем Новгороде. 4 февраля 2021 года онии вывезли из этого города в Чечню Салеха Магамадова и его брата Исмаила Исаева, на тот момент несовершеннолетнего. Адвокат братьев расценил это как похищение. Магамадов и Исаев были обвинены в пособничестве боевику, а в марте 2021 года братья пожаловались в СКР на избиения и пытки после задержаний. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. 16 октября 2021 года стало известно, что следователи отказались расследовать жалобы братьев на пытки, посчитав их уловкой для ухода от уголовной ответственности.

Нижегородские силовики, скорее всего, были осведомлены о планируемом похищении Заремы Мусаевой коллегами из Чечни, но не решились им перечить, так как чеченские силовики в обход российских законов подчиняются напрямую Рамзану Кадырову, а не МВД России, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Новая газета", опубликовав сегодня новость о словах Кадырова в адрес Каляпина и Милашиной, отметила в публикации, что планирует выступить с заявлением по этому поводу. По состоянию на 14.12 мск, заявление не опубликовано на сайте издания.

Игорь Каляпин сообщил ранее, что не будет принимать никаких мер безопасности после заявления главы Чечни. "Наплевать. Ничего не собираюсь делать, потому что это бессмысленно и бесполезно. Он такие заявления делает периодически, я к ним уже привык. По опыту знаю, что этому своеобразному человеку всё равно ничего не будет. Он не следит за своим языком и очень часто говорит всякие неадекватные вещи", - сказал правозащитник.

Журналистка Елена Милашина неоднократно публиковала в "Новой газете" расследования о нарушении прав человека в Чечне. В связи с этим Милашина получала угрозы от сторонников руководства республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

* Комитет против пыток в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.