Аналитики упрекнули силовиков из Чечни в нарушении субординации к МВД России

22 января 2022, 08:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нижегородские силовики, скорее всего, были осведомлены о планируемом похищении полицейскими из Чечни Заремы Янгулбаевой, но не решились им перечить, так как силовики в Чечне в обход российских законов напрямую подчиняются главе региона Рамзану Кадырову, а не МВД России, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 декабря 2021 года "Комитет против пыток"* сообщил, что жена федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарема Янгулбаева (также упоминается как Мусаева) была в бессознательном состоянии увезена на машинах с номерами, код региона на которых соответствовал Чечне. 20 января международная правозащитная организация Amnesty International призвала освободить мать Абубакара Янгулбаева. 21 января юристы "Комитета против пыток"* пожаловались на бездействие прокуратуры после похищения Янгулбаевой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в достоверности похищения. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что Янгулбаева доставлена в Грозный. Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей", пригрозил Кадыров.

Органы внутренних дел Чечни подчиняются МВД России, напомнил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "По субординации органы внутренних дел Чечни, естественно, подчиняются министерству внутренних дел РФ", – привело РБК слова Пескова 24 апреля 2015 года.

Правозащитник указал на вертикаль подчинения силовиков в Чечне главе региона

В истории с похищением Янгулбаевой речь идет не о "чеченских" силовиках, а о "российских", отметил блогер Тумсо Абдурахманов. "Нижегородские силовики – это коллеги тех, кто приехал похищать семью Янгулбаевых. Было бы странно, если бы силовики защищали людей от самих себя", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При соблюдении формальностей силовики из Чечни "будут делать свою работу по всей России, а коллеги из других регионов будут оказывать им содействие", добавил он. "Мы ведь видели с вами соблюдение формальностей. Например, судью не забрали – неприкосновенность. И была какая-то бумага – привод на допрос. К тому же, судя по комментарию Пескова, думаю, эти действия согласованы на самом верху", – добавил блогер.

Случаи, когда силовики из Чечни забирают людей из других регионов России, происходили неоднократно и местные силовики на это не реагируют, отметил правозащитник, член правления "Международного Мемориала"* Олег Орлов. "Я был бы даже удивлен, если бы нижегородские правоохранители на это бы отреагировали. Такое ведь было уже не раз – когда за тем или иным человеком из Чечни приезжают силовики в другие регионы России. Не дают поручения местным силовикам – нет. А сами приезжают за ними. И, несмотря на просьбы (людей) защитить, предпринять действия, местные силовики либо вообще ничего не замечают, либо помогают своим коллегам из Чечни", – сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

Местные силовики обычно объясняют свое поведение тем, что чеченские коллеги приезжают с некими постановлениями, поручениями – о том, что нужно задержать либо подозреваемого по какому-либо уголовному делу, возбужденному в Чечне, либо свидетеля. И всё происходит будто бы в рамках закона, и оснований вмешиваться в законные действия чеченских силовиков у местных якобы нет, отметил правозащитник.

"Но обычно ведь действия приехавших чеченских полицейских выходят за рамки закона, как это было и в данном случае. Постановление о приводе свидетеля не дает права врываться в жилище судьи, применять насилие, увозить женщину таким образом, каким образом была увезена мать Янгулбаева. Ее вообще увозить не было необходимости, закон был грубо нарушен! Но местные силовики предпочитают это не замечать, потому что, во-первых, и сами действуют сплошь и рядом незаконно. Зачем им своих коллег останавливать? А во-вторых, они знают, что чеченские силовики пользуются большой поддержкой, самой разной – из Москвы, от местного начальства. Они понимают, что чеченские силовики – это не просто их коллеги, это отдельная мощная сила, с которой лучше не связываться", – считает Орлов.

По его мнению, обратная ситуация невозможна. "Любой наряд, который приедет в Чечню и будет задерживать любого чеченца, встретит жуткое сопротивление со стороны чеченских силовиков. В лучшем случае, если всё это будет согласовано, и нижегородский какой-нибудь наряд не выгонят взашей, им скажут: "Хорошо, мы вам поможем, но мы сами будем действовать". Нижегородский наряд отстранят, и чеченские силовики, если захотят, сделают всё сами – и уж никак не дадут полицейским из Нижнего Новгорода ломиться в любой чеченский дом", – привел Орлов сравнение.

В Чечне не действует российское законодательство, формирования формально входят в общероссийские структуры, но на деле подчиняющиеся только местным властям, добавил он. "По нынешним-то нормам силовики вообще не подчиняются губернаторам, губернатор не может назначить начальника местного МВД, например. А в Чечне – по-другому, там силовики подчиняются и замыкаются исключительно на чеченские власти. А Кадыров замыкается исключительно прямо на Путина. Тут совсем другая выстроена вертикаль: Путин – Кадыров – и под ним все остальные. Это особые отношения Чечни лично с Путиным. И любой чеченец, проживающий на территории России, да и не только, с точки зрения Кремля – отдан в полный откуп и полное распоряжение Кадырову и его приспешникам", – заявил Орлов.

Также он подчеркнул, что большинство россиян относится с равнодушием к сложившейся ситуации. "Ну да, отданы чеченцы в распоряжение этого режима. Ну и ладно, нас это не касается, это касается только чеченцев", – констатировал правозащитник.

Практика похищения людей чеченскими силовиками распространяется по регионам России, заявил 21 января депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев, потребовав от главы ФСБ проверки в связи с похищением Заремы Янгулбаевой. Ее жизнь в опасности - она осталась без уколов инсулина, которые необходимы ей несколько раз в день, говорится в петиции "Комитета против пыток".

Абубакар Янгулбаев поблагодарил россиян за поддержку

Реакция нижегородских силовиков на действия силовиков из Чечни была вялой потому, что формально действия чеченских силовиков были законными, объяснил руководитель "Комитета против пыток"* Игорь Каляпин. "Они были как-то процессуально оформлены, у них было постановление от следователя о принудительном доставлении Заремы Мусаевой на допрос в Чечню. Проверять законность этого постановления здесь (в Нижнем Новгороде) никто не рискнул. Это должна была прокуратура вмешиваться и так далее, но никто с чеченскими полицейскими связываться не захотел. "Есть документ, который им позволяет так действовать? Взять и принудительно доставить Янгулбаевых в Чечню? Ну и ради Бога, ну и действуйте", – сказал Каляпин корреспонденту "Кавказского узла".

"И, насколько я понимаю, прежде чем выдвинуться непосредственно в адрес Янгулбаевых, чеченские полицейские явились в главное управление МВД по Нижнему Новгороду, поставили в известность о своих действиях. Именно поэтому такая реакция и была у всех дежурных частей, куда наши юристы обращались. Очевидно было, что люди предупреждены", – добавил Каляпин.

"Да, наши юристы пытались объяснять, что никаких повесток на самом деле по адресу, где Янгулбаевы проживают, не направлялось, что это всё незаконно, но заподозрить незаконность этих действий и начать проверять и перепроверять – нижегородские полицейские этого делать не захотели. Потому что понятно, что никто не хочет связываться с кадыровской полицией", – сказал он.

Силовики различных регионов не намерены ссориться между собой, ради проверки того, кто из них нарушает права жителей России, указал Каляпин. "И здесь дело не в том, кто кому чего диктует и возможно ли такое, как в Нижнем Новгороде, в Чечне, если туда приедут нижегородские полицейские... Тут речь о том, что силовики, элита, руководители регионов – совершенно не собираются ссориться, проверять друг друга, проверяя, не нарушаются ли наши права. Я совершенно не удивлюсь, если какая-то аналогичная практика возникнет внутри центральной России, когда ради того, чтобы вас просто покошмарить, вас вывезут в Карелию или в Новосибирск, к каким-нибудь вашим недоброжелателям", – сказал он.

Правозащитник провел аналогию со случаем Ирины Славиной – нижегородской журналистки, совершившей самоподжог после того, как силовики к ней пришли с обыском, как к свидетельнице. "Здесь какой механизм работает? Зарему вывезли в Чечню якобы для допроса в качестве свидетеля, для проведения следственных действий по какому-то делу, связанному с мошенничеством, о котором она ничего не знает. Эти следственные действия используются для того, чтобы причинить человеку максимальный дискомфорт, запугать его и его родственников. А не для того, чтобы какое-то дело расследовать. Тут само следственное действие используется как инструмент давления. Ровно то же самое происходило со Славиной – у нее обыск проводили тоже не для того, чтобы что-нибудь найти", – полагает Каляпин.

Так что ничего специфического в том, что произошло 20 января с Янгулбаевой, нет, считает Каляпин. "Когда к вам имеются претензии у главы Чеченской Республики и вас везут в Чечню, мы все понимаем, что это смертельно опасно и что оттуда можно не вернуться", – подчеркнул он.

Силовики в Чечне имеют "абсолютный карт-бланш" именно в отношении жителей России – чеченцев, полагает также он. "У нас Кадыров является не просто главой региона под названием Чеченская Республика, он является хозяином всех чеченцев, независимо от того, где они находятся – в Нижнем Новгороде, Москве или Сибири. Чеченец – это "собственность Рамзана Кадырова", если за чеченцем приезжают в любой регион кадыровские силовики, то они приезжают за своим", – заключил правозащитник.

Формально это был привод свидетеля на основании постановления следователя по уголовному делу. В целом это обычная практика, когда сотрудники полиции из одного региона проводят следственно-оперативные мероприятия в другом регионе, отметил юрист, руководитель правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков. "Местные правоохранители могут проверить основания, но препятствовать не вправе", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Абубакара Янгулбаева, нижегородские силовики не решились перечить силовикам из Чечни. "В прокуратуре Нижнего Новгороде был праздник (торжественное собрание в рамках празднования 300-летия прокуратуры России, – Прим. "Кавказского узла"), им было не до защиты граждан. А оставшиеся правоохранители не хотели вступать в конфликт с вооруженными чеченскими силовиками", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также признался, что чувствует "сильную поддержку и помощь ото всех". "Я искренне рад этой поддержке. Мы всем миром спасаем человека. Жаль, что сегодняшние реалии Чечни такие. Это печально", – подчеркнул Янгулбаев.

В декабре 2021 года юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне о похищении своих 37 родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. “Кавказский узел” составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, по данным на 12 января число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. По состоянию на 18 января в списке удерживаемых после похищения было 11 человек. С учетом информации о Зареме Янгулбаевой, по состоянию на сегодня в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.