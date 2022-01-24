Кадыров призвал задержать Каляпина и Милашину

24 января 2022, 09:05

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Глава Чечни причислил к пособникам террористов члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и призвал задержать их.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января стало известно, что бывший федеральный судья Сайди Янгулбаев и его дочерь Алия покинули Россию. Их отъезд связан с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщила пресс-секретарь "Комитета против пыток"* Наталья Курекина. Ранее Абубакар Янгулбаев сообщил, что около 15 его родственников в Грозном перестали выходить на связь после похищения его матери, а адвокату не дают пообщаться с Заремой Мусаевой (упоминается также в СМИ как Янгулбаева, – Прим. "Кавказского узла").

22 января глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал заявление, где обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и призвал их "уничтожить". "Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", – заявил в частности Кадыров.

Член Совета по правам человека Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина являются террористами, которых необходимо задержать, считает глава Чечни Рамзан Кадыров "Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", – написал сегодня Кадыров в своем Telegram-канале.

"Комитет против пыток"* 20 января проинформировал, что супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была в бессознательном состоянии увезена на машинах с номерами, код региона которых соответствовал Чечне. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что Мусаева доставлена в Грозный. 21 января уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что встретился с Заремой Мусаевой, и в подтверждение своих слов на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись беседы с ней. На видео Зарема Мусаева заявляет, что с ней обращаются хорошо, и она обеспечена уколами инсулина и другими необходимыми лекарствами. Мама находится в тяжелом состоянии, заявил Абубакар Янгулбаев, комментируя видео.

Кадыров упомянул про Каляпина и Милашину в контексте истории с похищением супруги судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. В своем Telegram-канале Кадыров упрекнул судью в ненадлежащем воспитании детей. "Настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший. Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи", – заявил глава Чечни.

Он подчеркнул, что меры в отношении Янгулбаевых будут приниматься в рамках закона. "Кадыров от слов не отказывается и слов на ветер не бросает. Для вас я еще раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены. И не надо в этих словах искать тайного смысла. Повторяю для слабослышащих: все будет согласно закону", – написал глава Чечни.

Напомним, что в декабре 2014 года Игорь Каляпин выступил с обращением к руководителям Генпрокуратуры и Следкома, в котором заявил, что высказывания Рамзана Кадырова об ответственности родственников за действия боевиков противоречат законодательству, так как слова Кадырова нарушают презумпцию невиновности. После заявления Кадырова, что Каляпина необходимо проверить на причастность к организации нападения на Грозный 4 декабря 2014 года, в Грозном прошел митинг, некоторые участники держали плакаты против Каляпина. 13 декабря 2014 года стало известно о пожаре в грозненском офисе Сводной мобильной группы, в которую входят правозащитники из "Комитета против пыток"* в Чечне.

"Кавказский узел" также писал, что 17 марта 2021 года участники митинга в Грозном прокляли журналистку Елену Милашину за статью о внесудебных казнях. Родственники сотрудников Полка полиции особого назначения на митинге обвинили Милашину в провокации. 15 февраля 2021 года "Новая газета" обнародовала копии фототаблиц чеченского МВД с данными о задержании 108 человек, часть которых стали жертвами внесудебной расправы в 2017 году, анонсировав новые публикации. Жителей Чечни, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, говорилось в публикации. В день очередной публикации по расследованию, утром 15 марта 2021 года, здание, в котором, в частности, расположена редакция "Новой газеты", подверглось химической атаке, сказано в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне своих 37 родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, по данным на 12 января число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. По состоянию на 18 января в списке удерживаемых после похищения было 11 человек. С учетом информации о Зареме Янгулбаевой, по состоянию на сегодня в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Комитет против пыток был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.