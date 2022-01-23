Сын Заремы Янгулбаевой заявил о недопуске адвоката к матери

23 января 2022, 08:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адвокату не позволяют навестить похищенную и вывезенную в Чечню Зарему Янгулбаеву, сообщил ее сын, юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", "Комитет против пыток"* 20 января проинформировал, что супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Янгулбаева (также упоминается как Мусаева) была в бессознательном состоянии увезена на машинах с номерами, код региона на которых соответствовал Чечне. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что Янгулбаева доставлена в Грозный и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". Юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев призвал Следком проверить угрозы Кадырова его семье на экстремизм. В ответ Кадыров обвинил семью Янгулбаева в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и призывах к терроризму. Сайди Янгулбаев и его дочь Алия из России уехали из России. 22 января Европейский союз призвал освободить задержанную и насильственно переданную в Чечню Зарему Мусаеву.

Абубакар Янгулбаев сообщил, что к его матери не пускают адвоката. «Адвокату не дают связаться с ней. Не дают аудиенции с ней», - привел 22 января его слова телеканал "Дождь"** на своем сайте.

Янгулбаев также заявил, что Зареме не дают общаться с родными. "Она имеет право пообщаться со своими близкими родственниками", - сказал он.

По словам сына, с ним не связался уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. По его словам, ему и другим родственникам до сих пор неизвестно местонахождение Заремы.

21 января уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что встретился с Заремой Янгулбаевой и в подтверждение своих слов на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись беседы с ней. На видео Зарема Янгулбаева заявляет, что с ней обращаются хорошо и она обеспечена уколами инсулина и другими необходимыми лекарствами. Мама находится в тяжелом состоянии, заявил Абубакар Янгулбаев, комментируя видео.

Напомним, что в декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне своих 37 родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, по данным на 12 января число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. По состоянию на 18 января в списке удерживаемых после похищения было 11 человек. С учетом информации о Зареме Янгулбаевой, по состоянию на сегодня в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

*Комитет против пыток был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

* *приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.