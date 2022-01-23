Отсутствие связи с родными в Грозном обеспокоило Янгулбаева

23 января 2022, 18:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около 15 человек из семей Янгулбаевых и Мусаевых в Грозном перестали выходить на связь после похищения Заремы Мусаевой, рассказал ее сын Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", 20 января "Комитет против пыток"* сообщил, что жена федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева (также упоминается как Зарема Янгулбаева) была в бессознательном состоянии увезена из Нижнего Новгорода на машинах с чеченскими номерами. К Зареме Мусаевой, вывезенной в Чечню, не пускают адвоката и не дают ей пообщаться с близкими родственниками, заявил 22 января сын Мусаевой, юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев.

21 января Рамзан Кадыров подтвердил, что Зарема Мусаева доставлена в Грозный, и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". Абубакар Янгулбаев призвал Следком проверить эти угрозы Кадырова на экстремизм. В ответ Кадыров обвинил семью Янгулбаева в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и призывах к терроризму. 22 января стало известно, что муж Заремы, федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию в связи с угрозами Кадырова.

Живущие в Грозном родственники Абубакара Янгулбаева со стороны отца и матери перестали выходить на связь и не появляются дома, сообщил Абубакар Янгулбаев. Он уточнил, что до того как его мать увезли из Нижнего Новгорода, эти родственники были на связи.

"Они не отвечают на звонки, никак не выходят на связь. Наши знакомые также посетили адреса, по которым они живут, дома никого нет. На данный момент удалось проверить только родственников из Грозного, это две семьи Янгулбаевых и Мусаевых – около 15 человек", – приводит сегодня его слова "Кавказ.Реалии"**.

Абубакар Янгулбаев не исключил, что их могли "силой вывезти для записи видео, на котором они будут оскорблять и ругать" их семью, пишет издание.

Эти же сведения со ссылкой на рассказ Абубакара Янгулбаева изданию "Кавказ.Реалии"** опубликовал сегодня в своем Telegram-канале "Комитет против пыток"*.

Задержание Мусаевой в Нижнем Новгороде стало новым эпизодом серии похищений родственников критиков чеченских властей, считает блогер "Кавказского узла" с ником Чечня инсайд. "Похитители насильно увезли больную женщину в неизвестном направлении против ее воли. Ее мужа спасло удостоверение судьи. Точнее тот факт, что оно было подписано Путиным", – написал он 21 января в своем посте "Путин защитил судью Янгулбаева от своих пехотинцев, но его жену – нет".

Напомним, в декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне 37 своих родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, к 12 января число удерживаемых родственников критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. С учетом информации о Зареме Мусаевой, по состоянию на сегодня, в Чечне по-прежнему удерживается не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Чеченские силовики уже второй раз в течение года упоминаются в контексте резонансных похищений в Нижнем Новгороде. Так, 4 февраля 2021 года чеченские силовики вывезли из этого города в Чечню Салеха Магамадова и его брата Исмаила Исаева, на тот момент несовершеннолетнего. Адвокат братьев расценил это как похищение. Магамадов и Исаев были обвинены в пособничестве боевику, суд в отсутствие адвокатов и родителей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в СКР на избиения и пытки после задержаний как в 2020, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. 16 октября 2021 года стало известно, что следователи отказались расследовать жалобы братьев на пытки, посчитав их уловкой для ухода от уголовной ответственности.

Нижегородские силовики, скорее всего, были осведомлены о планируемом похищении чеченскими коллегами Заремы Мусаевой, но не решились им перечить, так как чеченские силовики в обход российских законов подчиняются напрямую Рамзану Кадырову, а не МВД России, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Комитет против пыток в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** издание включено Минюстом России в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.